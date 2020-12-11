Geçtiğimiz hafta Bahreyn'de Grosjean'ın bariyerlere çarparak alevler içinden çıkması ve ölümden dönmesinden kısa süre sonra Raikkonen'in aracı da bu kez Abu Dhabi GP'de alev aldı. Fin pilot kısa sürede araç içinden çıkarak kendisini korumaya aldı.

"Hemen çık oradan"

Alfa Romeo'nun telsiz konuşmalarında ise olayın ne kadar korkutucu olduğu net şekilde görülüyordu. Bu teknikerin telsizden Raikkonen'e "Hemen çık o lanet arabanın içinden. Çok büyük alev var. Çık oradan" demesi de dikkat çekti.

Yılların tecrübesi olan Buz Adam alevlerin arasından çıktı ve yangın söndürme tüpüyle kendi arabasının yangınını kendisi söndürmeye çalıştı.







