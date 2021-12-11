Formula 1 - Abu Dabi GP’sine Hazırlık

Fırtınalı sezonun son yarışı geldi çattı. 1974 yılından beri ilk defa iki pilotun aynı puanda olduğu çılgın sezonda son perde bu yarıştan sonra kapanacak.

Heyecanla beklenen sezon finalinde puanlar Verstappen’dan, ivme Hamilton’dan yana. Puanları Verstappen’dan yana görme nedenim şu: Şampiyonanın şu anki durumunda Verstappen sezon içinde daha çok galibiyet aldığı için “averajla” şampiyon olabilir.

Şimdi pistin karakteristiği ve olasılıklar üzerine konuşarak yarışa hazırlanalım.

Pistin Karakteristiği

Bu sene restore edilen pist, sezonun son yarışı için hazır. Arap sermayesinin desteğiyle son sezonlarda senenin son yarışı olan ve genelde sıkıcı yarışlara sahne olan pist, gelen eleştiriler üzerine tadil edildi. Yavaş virajların yerini akıcı virajlar aldı. Bu durumun seyir zevkini artıracağını düşünüyorum. Yine de insan Brezilya’da biten sezonları özlüyor.

Pist, 5.300 metre uzunluğuyla çok da uzun sayılmaz. Yeni düzenlemelerden sonra pist, 270 metre kısaldı. Uzasaydı tercih ederdim ama yine de pist geniş olduğu için tur bindirmeler sorun olmayacaktır.

Toplam 16 virajın 9 tanesi sol, 7 tanesi sağ viraj. Özellikle son sektördeki virajlarda yapılan değişikliklerle pistin hızlanması ve yakından takibin kolaylaşması hedeflenmiş. Ama virajlarda artan hızlar bence yakından takibi zorlaştıracaktır. Çünkü artan hızla birlikte türbülans artarak takip eden arabayı zor durumda bırakacaktır. Ama yine de bekleyip görmek lazım.

İlk sektör akıcı, orta hızlı ve hızlı virajlardan oluşuyor. İkinci sektörde iki uzun düzlük, üçüncü sektörde yavaş virajlar ağırlıkta. İlk sektörü yüksek yere basma kuvveti isteyen, orta sektörü düşük yere basma kuvveti bekleyen, son sektörüyse süspansiyon başarısı gerektiren bir pist. Yani bir arabayı her anlamda zorlayacak parametreler mevcut.

2 DRS bölgesi var. Her ikisi de ikinci sektörde ve peş peşe. İlk DRS bölgesinde rakibine yaklaşıp ikincide geçmek mantıklı. Çünkü ilkinde rakibini geçen, ikinci DRS bölgesinde yerini geri verebilir.

Pistin eski yapısında bir turun tam gaz geçilme oranı %70 seviyesindeydi. Ama cuma antrenmanlarında bu oran %75’e çıkmış gibi göründü. Bu da motorların daha çok zorlanması anlamına gelecek. Üç noktada sert frenleme var. Bu noktalarda 300 km/sa gibi yüksek hızlardan yavaşlanacak. Fren dengesi önemli. Tur boyunca 50 defa vites değiştirileceği için şanzımanlar için çok kolay bir yarış olmayabilir.

Pit yolunun uzunluğu nedeniyle tek pit stop mantıklı bir seçenek olacaktır. Ama Pirelli’nin en yumuşak lastikleri getirmesi ve güvenlik aracı, stratejide karışıklığa neden olabilir.

Lastikler

Pirelli, en yumuşak lastik setleri olan C3, C4 ve C5 lastiklerle yarışa geldi. Lastik aşınması, eskiyen asfalt nedeniyle geçen sene sorun olmuştu. Ancak bu sene asfalt yenilendiği için şimdiden yorum yapmak zor.

Dikey yük anlamında lastiklerin zorlanacağını düşünmüyorum. Ama kritik virajların tamamı sol yönlü olduğu için sağ lastikler, yanal yüklerle daha fazla zorlanacaktır. Sağ ön lastik aşınması stint uzunluğu konusunda belirleyici olabilir.

İlk antrenmanlar, yumuşak lastiklerin yarışta kullanılabileceğini gösterdi. Özellikle Red Bull, C5 lastiklerde çok iyi bir görüntü çizdi.

Ayarlar

Zeminin düz olması nedeniyle arabalar alçak ayarlanabilir. Ama bu noktada yeni yapılan kerb’ler sıkıntı yaratabilir.

Süspansiyon sertlikleri önemli. Özellikle arka süspansiyonların daha yumuşak ayarlanması yavaş virajlardan çıkıştaki çekişe olumlu etki edecektir. Aksi taktirde son sektörde çok zaman kaybedilir. Ön süspansiyonların yumuşak ayarlanmasıysa viraj performansını riske eder. O nedenle ön süspansiyonları biraz daha sert ayarlayacaklardır. Lastik ısıtmak da sorun olmayacağı için sert ön süspansiyonlar performansı olumlu etkileyecektir.

Çok büyük arka kanatlar düzlük performansını çok olumsuz etkileyecektir. Öte yandan böyle büyük kanatlar viraj performansını da olumlu etkiler. Takımlar düzlük hızı ve ilk iki sektördeki virajlar arasında bir denge bulmak zorunda kalacak.

Antrenmanlar ve Favoriler

Görüntü, geçen haftanın tam tersi. Red Bull yarış performansında, Mercedes ise tek turda üstün görünüyor. Verstappen’ın yumuşak lastikle yaptığı yarış simülasyonu, yarış temposunda Red Bull’u favori kılıyor. Red Bull orta hamurda da daha üstün bir görüntü çizdi. Ama orta hamurdaki fark, yumuşak lastik kadar çok değil.

Her iki takım da durumdan memnun değil. Red Bull mühendisleri tek turda, Mercedes mühendisleri yarışta daha iyi performans yakalamak zorunda olduklarını açıkladı. Gece boyu çalışılarak ideal ayarlar aranacaktır. Bugün daha yeni motorların takılmasıyla görüntü biraz daha netleşecektir. Pistin eski halinde geçiş yapmak zordu. Pilotlar, yeni halinde de bu zorluğun devam edeceğini açıkladı. Bu nedenle sıralamalar beklenenden önemli olabilir.

Ferrari ve McLaren beklenenden kötü bir izlenim bıraktı. Ferrari, üçüncülüğü neredeyse garanti altına aldığı için rahat diye düşünüyorum. McLaren da benzer şekilde sezonu kapatmış gibi. Ferrari bu sezon, özellikle lastiklerin zor ısıtıldığı pistlerde avantaj yakalamıştı. Burada ise tam tersi bir görüntü vardı. Yumuşak hamurda Ferrari, orta hamurda McLaren daha iyiydi. Ama asıl sürpriz Alpine idi. Muhteşem mavi renge sahip arabalar hem yumuşak hamurda hem de orta hamurda Ferrari-McLaren ikilisini zorlayacak gibi duruyor. Burada tek çekince şu olabilir: Alpine, genellikle cuma günleri motoru rakiplerine göre daha üst performans modlarında kullanır. O nedenle cumartesi günü görüntü değişebilir.

Aston Martin, geçen haftaki görüntüyü devam ettireceği izlenimini verdi. Aston Martin pilotlarından biri, puan tabelasının son sırasına adını yazdırabilir.

Şimdi sırada üçüncü antrenmanlar ve sıralamalar var. Dikkatle takip etmeye devam edeceğim.

Fırat KESKİN