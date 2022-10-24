Yarışa pole pozisyonuna başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın aracı, yarış başında Russell'ın temasıyla ters döndü ve İspanyol pilot, yarış dışı kaldı.

Bu sırada ilk virajı dönerken Max Verstappen liderliği ele aldı ve uzun süre devam etti.

Verstappen'in pitte zaman kaybetmesiyle Lewis Hamilton ile Charles Leclerc, ilk iki sıraya yükseldi. Ancak Hollandalı pilot bir kez daha yeteneğini konuşturarak önce Leclerc'i sonra da Hamilton'u geçmeyi başardı ve ABD GP'sini zaferle noktaladı.

Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekorunun sahipleri Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'i yakaladı.

Red Bull takımı ise 2013 yılından sonra ilk kez, toplamda ise 5. kez takımlar şampiyonluğuna ulaştı.

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 391 puan

2. Charles Leclerc (Monaco): 267

3. Sergio Perez (Meksika): 265

4. George Russell (Büyük Britanya): 218

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

Takımlar

1. Red Bull: 656

2. Ferrari: 469

3. Mercedes: 416

4. Alpine: 149

5. McLaren: 138