Corona virüs salgını nedeniyle motor sporları takvimi değişikliğe uğramış ve yarışlar ertelenmişti. Bu süreçte yarış tutkunları kendilerini avutmak için çok fazla alternatife sahip değildi. Profesyonel yarışçılar adeta YouTuber oldu ve evde F1 2019 oynarken yayın yapmaya başladı. Yarışsızlıktan artık YouTube’daki oyuncak araba yarışlarına kadar her şeyi izleyen yarış tutkunlarını sevindiren haberse Codemasters’tan geldi. Firma, F1 2020’nin 10 Temmuz 2020'de satışa çıkacağını açıkladı. Oyun; Xbox One, PS4, ve PC platformlarına gelecek. F1 2020, ayrıca Google Stadia’daki ilk F1 oyunu olacak. Peki Formula 1 2020'nin ön sipariş fiyatı ve sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

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Formula 1'in resmi oyunu Formula 1 2020'nin 10 Temmuz'da piyasaya çıkacağı resmen açıklanmıştı. Bugün itibariyle Codemasters, F1® 2020'nin PC platformundaki ön sipariş fiyatını ve sistem gereksinimlerini açıkladı.

Buna göre oyunu bugün itibariyle almak isteyenler 92 TL ödemek zorunda kalacaklar. Oyunun bir de "F1® 2020 Deluxe Schumacher Edition" paketi bulunuyor. Bunu almak içinse 109 TL'lik bir ödeme yapılması gerekiyor.

"F1® 2020 Deluxe Schumacher Edition" paketinde Schumacher'in F1'de ilk kez mücadele ettiği Jordan 191, 1994 ile 1995 yıllarında kazandığı Benetton araçları ve Ferrari F2000 de dahil olmak üzere dört araç yer alıyor.

Oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GT 640 / AMD HD 7750 (DirectX11 Graphics Card)

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

İlave Notlar: Dual Layer Compatible DVD-ROM Drive

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590 (DirectX12 Graphics Card)

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

İlave Notlar: Dual Layer Compatible DVD-ROM Drive