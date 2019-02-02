Forması bile hazırdı! Emre Mor transferi neden gerçekleşmedi...

Galatasaray transfer döneminde kadrosunu Semih Kaya, Emre Taşdemir, Diagne, Luyindama, Mitroglou ve Marcao ile güçlendirdi. Emre Mor transferi ise Yunus Akgün gitmediği için gerçekleşmedi.

Sarı-Kırmızılı takım Emre Mor ve kulübü ile her konuda anlaşmıştı. Emre Mor yarım sezonluğuna kiralanacaktı. Hatta Fatih Terim önce transferi veto etmişti ancak daha sonra olur raporu verdi.

Yunus Akgün'e takıldı

Anderlecht Kulübü Yunus Akgün için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etmişti. Sarı-Kırmızılı takım sonraki satıştan payın yüzde 20'ye yükseltilmesini istedi. Belçika kulübü bu durumu kabul etmeyince transfer yattı.

Forması bile hazırdı

Yunus Akgün transferi gerçekleşmeyince Galatasaray'da Emre Mor transferinden vazgeçti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Emre Mor'un formasının dahi hazır olduğu görülmüştü.