Forması bile hazırdı! Emre Mor transferi neden gerçekleşmedi...

Galatasaray transferin son gününü Emre Mor ile noktalamayı düşünüyordu. Ancak Yunus Akgün'ün Anderlecht transferi gerçekleşmeyince Emre Mor transferi rafa kalktı.

02 Şubat 2019, Cumartesi 10:45 Son Güncelleme:
- A +
Forması bile hazırdı! Emre Mor transferi neden gerçekleşmedi...

Galatasaray transfer döneminde kadrosunu Semih Kaya, Emre Taşdemir, Diagne, Luyindama, Mitroglou ve Marcao ile güçlendirdi. Emre Mor transferi ise Yunus Akgün gitmediği için gerçekleşmedi.

Sarı-Kırmızılı takım Emre Mor ve kulübü ile her konuda anlaşmıştı. Emre Mor yarım sezonluğuna kiralanacaktı. Hatta Fatih Terim önce transferi veto etmişti ancak daha sonra olur raporu verdi.

Yunus Akgün'e takıldı

Anderlecht Kulübü Yunus Akgün için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etmişti. Sarı-Kırmızılı takım sonraki satıştan payın yüzde 20'ye yükseltilmesini istedi. Belçika kulübü bu durumu kabul etmeyince transfer yattı.

Forması bile hazırdı

Yunus Akgün transferi gerçekleşmeyince Galatasaray'da Emre Mor transferinden vazgeçti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Emre Mor'un formasının dahi hazır olduğu görülmüştü.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.