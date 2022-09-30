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Formalu 1'de sezonun 17. yarışı Singapur'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur'da yapılacak.

30 Eylül 2022, Cuma 11:39 Son Güncelleme:
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Formalu 1'de sezonun 17. yarışı Singapur'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Singapur'da olacak. Sezonun 17. yarışı 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak.

Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 2 Ekim Pazar günü 15.00'te başlayacak.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 335 puan

2 - Charles Leclerc (Monako): 219

3 - Sergio Perez (Meksika): 210

4 - George Russell (Büyük Britanya): 203

5 - Carlos Sainz (İspanya): 187

Takımlar

1 - Red Bull: 545

2 - Ferrari: 406

3 - Mercedes: 371

4 - Alpine: 125

5 - McLaren: 107

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