Formalar 60 bine dayanadı

1 Haziran’da yeni sezon formalarını tanıtan Bordo- Mavili ekip, 19 Temmuz’da ise üçüncü forması olan keşan motifli gri formasını vitrine çıkardı. Bu forma için çekilen kısa reklam filmi ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu kısa film sayesinde forma satışları da tavan yaptı. Trabzon’un önde gelen isimleri #keşanchallenge adı altında kampanya başlatıp, forma alma yarışına girdi. Haziran başından bu yana satılan formalar 25 bin rakamını görürken, gri forma yalnızca bir haftada 30 binden fazla sattı. Forma satışları 60 bine dayarken, Bordo-Mavili yönetimin ilgiden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sezon sonuna kadar forma satışlarından büyük bir gelir bekliyor.