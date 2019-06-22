Forma ve kombine çılgınlığı

Geçen sezon ligde iyi bir performans gösteren Trabzonspor’u taraftarı yalnız bırakmamıştı. Bordo-Mavili futbolseverler, bu sezon Fırtına’ya daha büyük bir destekte bulunmaya hazırlanıyor. 1 Haziran’da vitrine çıkan ve satışa sunulan formalara ilk 3 haftada büyük bir ilgi gösterildi. Geçen sezon ilk 3 haftalık bölümde 6 bin forma satıldığı öğrenilirken, bu yıl rakam 10 bin barajını geçti.

Hedef ikiye katlamak

Trabzonspor yönetimi, kombinelerde de büyük bir ilgi ile karşılaştı. Bordo-Mavili taraftarların, 5 gün önce satışa çıkan kombineleri de almaya başladığı belirtildi. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, hem forma hem de kombine satışlarında geçen sezonu ikiye katlamayı ve bu alandan büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.