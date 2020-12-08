Örneğin bir oyuncuyla konuşurken tavrımızı sadece mimiklerimizle değil, artık kendisine fiziken temas ederek de belli edebiliyoruz. Futbolcumuzu överken omzuna dokunabiliyoruz ya da kolumuzu omzumuza atabiliyoruz. Ya da bir maçın devre arasına kötü bir futbol ve skorla mı girdik? Su şişesini fırlatarak ne kadar öfkeli olduğumuzu çok daha net bir şekilde gösterebiliyoruz. Her ne kadar genelde bu hareket takımın motivasyon kaybetmesine neden olsa da... Oyunda basın toplantıları da daha detaylı hale getirildi. Bir soruya cevap verirken tebessüm edebiliyoruz ya da parmağımızla doğrudan birini işaret edebiliyoruz.

Teknik ekip daha da kalabalık

Oyundaki bir diğer yenilik ise teknik ekibimizin daha da kalabalıklaşması. Hemen her yeni versiyonda ekibe yeni görevler dahil oluyordu. FM 21'de oyuncu ve performans analisti eklendi. Onlardan ne kadar yararlanmak istediğiniz ise size kalmış durumda. Belki bir eleştiri, spor bilimcisi, oyuncu analisti, performans analisti gibi görevlilerin daha kullanışlı hale getirilmesi yönünde yapılabilir.

Daha akıcı bir oyun

Her ne kadar oyunu 2 boyutlu versiyonuyla oynayan eski kafalılardan olsam da 3 boyut motorunda iyileştirmeler yapıldığını söyleyebilirim. Tabi ki bir FIFA ya da PES kalitesi beklememek gerek. Zaten FM severlerin de böyle bir beklenti içinde olduğunu sanmıyorum. Bana göre oyunun önemli bir artısı, aynı donanımda bir bilgisayarda oynamama rağmen FM 20'ye oranla daha akıcı ve hızlı oynanması.

xG burada da hayatımıza girdi

Saha içindeki yenilikler arasında en dikkat çekeni, son dönemde çokça duymaya başladığımız xG, yani gol beklentisi. Maç sonunda takımın hücumdaki üretkenliği açısından xG güzel bir veri sunuyor. Ancak neredeyse tek kale oynayıp, 3 xG'den hiç gol çıkaramamışken rakibin 0.2 xG'ye rağmen sizi 1-0 yendiğini görmek sinir bozucu olabiliyor. Her şeye rağmen günümüzde rakamların, istatistiklerin, verileri bu kadar çok konuşulduğu bir ortamda xG'nin oyuna dahil edilmesi güzel bir düşünce.

Menajerle ön görüşme güzel bir yenilik

Oyunun en zevkli yanlarından biri hiç kuşkusuz transfer yapmak. Bir oyuncunun kendisiyle ya da menajeriyle transfer görüşmesine başlamadan önce verdiğiniz vaatlere dikkat edin. "Seni ofansif oyun kurucu-hücum rolünde oynatacağım" dediğiniz bir futbolcu, sırf 'destek' rolünde oynattığınız için sonradan sıkıntı çıkarabiliyor. Transferdeki önemli yeniliklerden biri, ortada hiçbir teklif yokken hedefinizdeki oyuncunun menajeriyle ön görüşme yapılması. Bu sayede, ilk görüşme için kulübün uzun süren pazarlıklarla teklifinizi kabul etmesini beklemenize gerek yok. Doğrudan menajerle iletişime geçerek olası bir transferde oyuncusunun sizden neler isteyeceğini öğrenebiliyorsunuz.

Her yeni seride detay artıyor

FM 21, serinin tutkunlarına yine uykusuz geceler yaşatacak bir oyun olmuş. Her yeni versiyonda detayların daha da artması, hızlı bir oyun isteyenleri zorlayacak bir unsur. Ancak FM, kendini gerçek bir teknik direktör gibi hissetmek isteyenlere bu duyguyu yaşatmayı başarıyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez bir FM oyununun eskiye oranla ciddi hatalar barındırmadan piyasaya çıkmış olması da bir başka artı.

İnceleme: Arda Erol