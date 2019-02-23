Premier Lig devi Chelsea'nin 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı usulsüzlükler nedeniyle dün FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağına çarptırılmasının ardından bir başka İngiliz kulübü Manchester City de benzer bir suçlamanın odağı oldu.

Almanların ünlü dergisi Der Spiegel'in Football Leaks belgelerinden derlediği haberde City'nin 2017 yazında Borussia Dortmund'a sattığı Jadon Sancho'yu 4 yıl evvel Watford'dan transfer ederken usulsüzlük yaptığı öne sürüldü.

Haberde Watford yönetimine 150 bin sterlin ödeyen ve 10 kez A takımda oynaması karşılığında da 500 bin sterlinlik taahhütte bulunan City'nin Sancho'nun menajeri Emeka Obasi'ye 200 bin sterlin verdiği belirtildi.

Ünlü dergi, 18 yaşın altındaki futbolcuların transferinde menajerlerin komisyon alması yasaklandığından City'nin bu parayı Obasi'ye "scouting hizmetleri" nedeniyle verilmiş gibi gösterdiğini kaydetti.

City'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise kulübe ait özel belgelerin çalınmış olduğu vurgulanarak "Bu konuda hiçbir yorum yapmayacağız. Burada City'nin imajına zarar vermek için yürütülen organize ve açık bir girişim söz konusu." ifadeleri kullanıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler