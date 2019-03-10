Ortaya attığı iddialarla futbol dünyasını derinden sarsan Football Leaks belgeleriyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gerçek daha ortaya çıktı.

FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nin eski çalışanlarından Mark Goddard, Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'e yaptığı açıklamada belgelerin FIFA soruşturmalarında kullanıldığını açıkladı.

Goddard, FIFA'daki disiplin soruşturmalarının yalnızca Football Leaks belgelerine dayandırılmadığının altını çizerken bununla birlikte "Rui Pinto'nun ele geçirdiği belgelerin gerçek ve güvenilir olduğunu biliyorduk. Bu da bize yardımcı oluyordu." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda Macaristan'da yakalanan ve belgelerin arkasındaki isim olarak bilinen Rui Pinto'nun ülkesi Portekiz'e iade edileceği belirtilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler