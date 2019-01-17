Football Leaks belgelerini sızdıran kişi yakalandı mı?

Ortaya çıktığı günden itibaren futbol dünyasını derinden sarsan Football Leaks belgeleriyle ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Macaristan polisi, belgeleri sızdırdığı iddia edilen Portekizli bir şahsın tutuklandığını açıklarken bu kişinin 30 yaşındaki Rui Pinto olduğu ortaya çıktı.

1 ay içerisinde ülkesi Portekiz'e iade edilmesi beklenen Pinto'nun Benfica, Porto ve Sporting Lizbon'un gizli bilgilerini ele geçirip ifşa eden kişi olduğundan şüpheleniliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler