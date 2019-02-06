Fonex Şirketler Voleybol Ligi’nin final maçları 2-3 Şubat tarihlerinde Burhan Felek Voleybol Salonu’nda unutulmaz bir atmosferde oynandı. Uluslararası hakemlerimiz Ramazan Çevik ve İlhami Şenyurt’un düdük çaldığı final maçları nefesleri kesti.

2 Şubat Cumartesi günü oynanan kadınlar kategorisi final maçında, son şampiyon Turkcell’i 2-0 geriden gelerek

3-2 mağlup eden Yapı Kredi Bankası kupaya uzanırken dördüncü şampiyonluğunu kutladı. Üst üste iki final oynama başarısı gösteren Turkcell sezonu ikinci olarak bitirdi. Bronz madalya maçını Türk Telekom’un sultanları kazanırken, KPMG ligi dördüncü sırada tamamladı.

Erkeklerde şampiyon 3 Şubat Pazar günü belli oldu. Finalde Ekol Lojistik ve Türk Telekom takımları karşılaştı. Setlerde son sayılar nefes keserken kritik anlarda tecrübesini kullanan Türk Telekom üç sezon aradan sonra set vermeden dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Bu sene son dört takım arasına ilk kez giren Ekol Lojistik gümüş madalyanın sahibi oldu. Anadolu Sigorta bronz madalyayı boynuna takarken Borusan dördüncü sırada yer aldı.

Ayrıntılı bilgiler sirketlerligi.com’da...

Erkekler Ligi

Fonex Fair Play Ödülü: Mustafa Nevzat İlaç-Amgen Takımı

Fonex En Değerli Oyuncu: Uğur Bünyamin Taşdelen (Türk Telekom)

Fonex En İyi Baş Smaçör: Cahat Ayyıldız (Anadolu Sigorta)

Acıbadem Mobil En İyi Pasör: Hakan Erdemir (Ekol Lojistik)

Dafron En İyi Orta Oyuncu: Serkan Akova (Ekol Lojistik)

Voleybolunsesi.com En İyi Pasör Çaprazı: Gökhan Ergene (Borusan)

Pal Station En İyi Libero: Merve Şahin (Deloitte)

Kadınlar Ligi

Fonex Fair Play Ödülü: Borusan Holding Takımı

Fonex En Değerli Oyuncu: Merve Akandere (Yapı Kredi Bankası)

Fonex En İyi Baş Smaçör: Perin Danacı (KPMG)

Acıbadem Mobil En İyi Pasör: Gizem Ozak (Yapı Kredi Bankası)

Dafron En İyi Orta Oyuncu: Zehra Tutar (Turkcell)

Voleybolunsesi.com En İyi Pasör Çaprazı: Nur Seçil Felek (Türk Telekom)

Pal Station En İyi Libero: Gözde Kaya Coşan (Turkcell)