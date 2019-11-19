Folik asit, folat, folasi, B9 gibi form çeşitleri olarak bilinmekte olan B vitaminlerinden birisidir. Bu B vitamin enjeksiyon veya ağız yoluyla vücuda alınır. 1931 ile 1943 yılları arasında keşfedilmiş olan folik asit, latince 'folium' anlamındadır. Folik asit nedir sorusuna, anemiyi önlemekte yarar sağlayan B vitamini biçiminde tanımlayabiliriz. Yapılan araştırma ve gözlemler, folik asitin anemi sorununu giderdiğini göstermiştir.

Folik Asit Ne İşe Yarar?

Folik asit görevleri listesinde pek çok fayda görmek mümkündür. Vücudun yeni hücre oluşturmasında, DNA sentezinde ve vücudun kan yapımı esnasında önemli rollerde bulunur. Aynı zamanda damar sertliklerini önlemeden görev yaptığını söyleyebiliriz. Bu da dolaylı olarak folik asitin, kalp krizini, felci ve bunamayı durdurması anlamına gelir. Hamilelik öncesinde ve hamilelik esnasında, bebeğin sağlıklı bir biçimde gelişimi için gerekli bir vitamindir. Bunun yanında hamilelikte bebeğin çeşitli rahatsızlıklardan korunmasına yardım eder.

Folik Eksikliği Nasıl Anlaşılabilir?

Folik asit eksikliği pek çok durumda anlaşılabilir. Ancak bu anlaşılma süreci genellikle çeşitli belirtiler yoluyla görülür. Bu belirtiler;

- Nefes darlıkları,

- Aşırı yaşanan yorgunluk,

- Baş ağrıları ve dönmeleri,

- Nörolojik bütün rahatsızlıklar,

- Kilo kayıpları ve sıklıkla yaşanan ishal durumu,

- Yutkunmada çekilen zorluklar,

- Büyüme gerilikleri şeklinde sıralanmaktadır.

Folik asit eksikliği olan bireylerde genellikle anemi ilk belirtidir. Bu nedenle folik asit eksikliği durumunda ilk görülecek olan kansızlık problemidir. Folik asit eksikliği nasıl anlaşılır, sorusuna bu şekilde cevap vermiş olduk. Bunlar dışında da pek çok yolla folik asit eksiklikliği yaşanabilir.

Folik Asit Eksikliğinin Nedenleri?

Folik asit eksikliğini çok sayıda nedeni vardır. Ancak bu vitaminin eksikliğine en çok düzensiz beslenme ve B vitamini alamama neden olur. Bunların yanında sebze ve meyvelerin çok az tüketilmesi, beslenme dengesizliği, abur cubur tüketimi folik asit eksikliğinde önemli rol oynarlar. Sigara içme ve alkol tüketme de vücut içerisinde dengesizliklere yol açtığından folik asit eksikliği aşamasında görev görürler.

Folik Asit İçeren Yiyecekler Nelerdir?

Folik asit bir vitamin çeşididir. Dünyada hemen her faydalı yiyecek, sebze ve meyvede bulunmasına rağmen en çok yaşanan sorunların başında yer alır. Peki, folik asitli yiyecekler denildiğinde akla hangileri gelir?

- Yeşil yapraklı sebzeler pek çok vitamini barındırdığı gibi folik asitte içerir.

- Bezelye, fasulye, mercimek gibi baklagiller ailesi folik asit bakımından oldukça zengindirler. Bu nedenle sıklıkla tüketilmelidir.

- Kuşkonmaz, yoğun miktarda vitamin, mineral ve folik asit içerir.

- Yine yumurta, folik asit bakımından en zengin yiyecekler arasında yer alır. Özellikle bu eksikliği yaşayanlar, mutlaka yumurta tüketmeye dikkat etmelidirler.

- Turunçgiller ailesi de folik asit bakımından zengindirler.

- Brüksel lahanası, pancar ve brokoli folik asit eksikliği yaşayan kişiler için şifa niteliğine sahiptirler.

Folik Asit Eksikliği Engellenebilir?

Folik asit eksikliği bulunan kişiler, başta anemi sorunu olmak üzere pek çok sorunla boğuşurlar. Bunlar, uykusuzluk, unutkanlık, diş eti iltihapları şeklinde sıralanabilir. Bu rahatsızlıklarla birlikte daha pek çok sorun folik asit eksikliği nedeniyle vücutta yer edinirler. Özellikle anemi gibi tehlikeli bir sorun kişinin büyük sorunlar yaşamasına neden olabilir. Folik asit eksikliği yaşayan bireylerin mutlaka zamanında doktora başvurmaları önemlidir. Yine bu sorunu yaşayanlar, yukarıda yer verdiğimiz yiyecekler başta olmak üzere pek çok folik asit içeren gıda, meyve ve sebze tüketimini ihmal etmemelidirler.

Unutmayın ki folik asit eksikliği sağlıklı beslenme ve gerekli tedavi biçimleri ile giderilebilen bir rahatsızlıktır.