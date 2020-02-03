Folik asit vücut tarafından üretilmeyen bir vitamin çeşididir. B vitamini grubundadır ve B9 vitaminini ihtiva eder. Bu vitaminin vücutta çok önemli görevleri vardır. DNA ve RNA’nın oluşturulmasında önemli rol oynar. Kırmızı kan hücresi üretimi, amino asit seviyelerinin korunması, metabolizmanın sağlıklı işleyişini yönetmek bu vitaminin görevleri arasındadır.

Sağlıklı beslenen bir insanda folik asit eksikliği yaşanmaz. Fakat hamile veya emziren kadınlarda bu vitamin eksikliği yaşandığı için doktorlar folik asit takviyesi olarak folbiol reçete ederler.

Folbiol Nedir?

Anemi (kansızlık) hastalığına yakalananlar ile hamile ve emziren kadınlarda folik asit eksikliği yaşanır. Bu eksikliğin giderilmesi için folbiol takviyesi yapılıyor. Folbiolun içeriğinde folik asit vitamini bulunur.

Folbiol ilaç değil, gıda takviyesidir. Sarı renkli, yuvarlak şekilli, düz ve bir tarafı çentikli bir tablettir. Her tablet 5 mg’dır.

Folbiol Niçin Kullanılır?

Aşağıdaki hastalıklardan biri sizde görülüyorsa, doktorunuzun kontrolünde folbiol takviyesine başlayabilirsiniz.

1- Besinlerin sindirim kanalından emilimiyle ilgili bazı problemler (tropikal veya non tropikal spru)

2- Beslenme tarzından kaynaklanan kansızlık problemleri (anemiler)

3- Hamilelerde, bebeklerde veya çocuklarda görülen folik asit eksikliğine bağlı bir kansızlık çeşidi (megaloblastik anemi)

Folbiol Nasıl Kullanılır?

Folbiol her ne kadar ilaç olmasa da doktor kontrolünde ve önerilen dozajda kullanmanız önemlidir. Folbiol tablet halinde olduğu için ağız yoluyla alıyorsunuz. Yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz. Tableti bol su takviyesi ile alabilirsiniz.

-Megaloblastik anemi tedavisi için 4 ay boyunca günde 1 tablet (5 mg) kullanılır. Besin emilim bozukluğu yaşıyorsanız günde 3 tablete çıkarabilirsiniz. Akdeniz anemisi veya orak hücreli anemi durumlarında günde veya haftada bir tablet kullanabilirsiniz. Bu hastalıklarda B12 vitamini eksikliği yaşadığınız için tek başına folbiol kullanmanız önerilmiyor. Doktorunuz folbiolla birlikte B12 takviyesi de veriyor. Bu ikisini birlikte kullanmaya özen gösteriniz.

Çocuklarda kullanımı; 1-18 yaş arasındaki çocuklarda: 4 ay boyunca günde 5 mg (1 tablet); dördüncü aydan sonra her 1 ile7 günde bir 1 tablet verilir.

Yaşlılarda kullanım; Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlaması bulunmuyor. Günlük dozajı doktor kontrolünden sonra veriliyor

Böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda; Diyaliz uygulanan böbrek hastasıysanız günde veya haftada 1 tablet alabiliyorsunuz. Dozaj ölçünüzü doktor kendisi ayarlıyor. Doktora danışmadan folbiol kullanmanız sakıncalı olabilir.

Folbiolun Kullanılmaması Gereken Durumlar

- Folik aside veya Folbiol’un içeriğindeki diğer maddelere karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız varsa,

- Kobalamin eksikliği, pernisiyöz anemi varsa veya uzun süredir redir vejetaryen iseniz (Folbiol’u başka ilaçla birlikte kullanmak gerekir).

- Kötü huylu kanser hastalığınız varsa,

- Doktorunuz bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğunu söylemişse folbiol kullanmıyorsunuz.

Folbiolun Faydaları ve Zararları Neler?

1- Hamileliğin ilk üç ayında düzenli kullanıldığında nöral tüp sorunu (NTD) riskini azaltıyor. Rahmi gebeliğe hazırlar.

2- Kadınlarda doğurganlığı artırmaktadır. Erkeklerde spermatogeneze katkısı yapıyor.

3- Düzenli olarak alımı sonunda kalp hastalığı riskini %4, inme riskini de azaltıyor.

4- Yeterli seviyede düzenli olarak takviye yapıldığında kolon, meme, yumurtalık, pankreas, beyin, akciğer, rahim ağzı ve prostat kanserlerini riskini azalmasında yardımcı oluyor.

5- Folbiolun kesinleşmiş bir zararı bulunmuyor. Hamileliğin ilk dönemlerinde kullanımında şeker hastalığı riskini ortaya çıkardığı ileri sürülse de bu kanıtlanmamıştır.

6- Folbiolun her ne kadar zararı bulunmasa da vücut metabolizmasının gösterdiği reaksiyona ve alerji durumuna bağlı olarak yan etkileri ortaya çıkabiliyor.

Folbiolun Yan Etkileri Nelerdir?

Folbiol, kullanan insanlarda farklı yan etkiler gösterebiliyor. Bu durum bazı kişilerde ağır reaksiyon gösterirken bazı kişilerde de hafif yan etkiler görülebiliyor.

Ağır Yan Etkiler; Aniden hırıltılı nefes alma, nefes almada güçlük, göz kapaklarınızda, yüz veya dudaklarınızda şişme, döküntü, kaşıntı veya kızarıklık gibi şiddetli alerjik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Bu durum Folbiol’a karşı alerjiniz olduğunu gösteriyor. En kısa sürede tıbbi müdahale almanız gerekiyor. Reaksiyon durumunuza göre hastaneye de yatırılabilirsiniz.

Uyku düzeninizin bozulması, sinirli bir ruh halinizin oluşması, bunalım, bulantı, iştah azalması/kaybolması, karnınızda oluşan gerginlik ağır reaksiyon gösterdiğinizin işaretleridir. Vakit kaybetmeden tıbbi yardım almalısınız. Doktorunuzla iletişime geçip, acil servise başvurabilirsiniz.

Hafif Yan Etkiler;

- Karında gaz oluşması,

- Mide bulantısı,

- İshal,

- Hapşırık,

- Konsantrasyon bozukluğu

- Kusma,

- İştah kaybı gibi durumlarda doktorunuza bilgi verebilirsiniz. Tedavi için doktorunuz size takviye ilaç verebilir.



