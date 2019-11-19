Folat Nedir?

DNA sentezinde çok önemli bir görevi olan folat, B gurubu vitaminleri içerisinde yer alır. 1940'lı yıllarda keşfedilen bu vitamin, folik asit ve folisin şeklinde bilinir. Fakat uzmanlar bu konuda, bunların birbirlerinden ayrı olduklarını belirtiler. Yeşil yapraklı sebzelerde oldukça fazla olan folat, kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardım eder. Folat eksikliği yaşamamak için bu vitamin türünün mutlaka alınması gereklidir. Folat değerleri hakkında sizlere bilgi vermeden önce, folatın ne iş yaradığı hakkında bilgilendirme yapmaya çalışalım.

Folat Ne İşe Yarar?

Tüm yaş guruplarında alınması ihtiyaç olan folat, şu görevleri görür.

- Kan oluşumuna müthiş bir katkı sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna, çoğalmasına, sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

- RNA ve DNA sentezlerinin gerçekleşmesinde çok etkilidir.

- Sinir sisteminin yanında, beynin düzenli olarak çalışması için gereklidir.

- Cildimizin genç kalması için yüksek önem ifade eder.

- Alzheimer riskini minimum düzeye indirir.

- Yeteri kadar folat alan kadınların sağlıklı doğum yapma olasılıkları artar.

- Kanser riskini en aza indirir.

- Felç ihtimali en az düzeye iner.

Folat Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

Folat düşüklüğü genellikle yetersiz veya sağlıksız beslenmeden dolayıdır. Folat eksikliğinin nedenlerini şöyle açıklayabiliriz.

Genetik Faktörler: Bazı kişilerde folat eksiklikleri genetik olarak yaşanabilir. Bunun için kişinin mutlaka beslenme düzenine tabi olması gerekir.

Yeterli Beslenmeme: Folat eksikliği genellikle sebze ve meyveyle arasına mesafe koyan kişilerde görülür. Bunları tüketmeyen kişiler, ne yazık ki bu eksikliğe maruz kalırlar.

Sağlık Problemleri: Folat emilimini engelleyen bazı hastalıklar, kişide folat eksikliğine neden olur. Bu durumlarda folat takviyeleri çok işe yaramaz.

İlaç: Düzenli olarak kullanmış olduğunuz ilaçlar, folat eksikliğini tetikleyebilir.

Alkol: Kişide alkol tüketimi, folat eksikliğinin yaşanmasına neden olur.

Folat Yüksekliği Nedenleri?

Folat eksikliğinin tam karşıtı olan yüksekliğinde endişeye gerek yok. Folat değeri yüksekliğinin nedeni, genellikle bu vitamini çok fazla tüketen kişilerde görülebilir. Folat yüksekliği olan kişiler B12 eksikliği yaşayabilirler. Nitekim B12 eksikliği de vücutta folatın yükselmesine sebep olur. Bu döngü şekline gelir ve folat daha da yükselmeye başlar. Folat yüksekliğinde yaşanabilecek en tehlikeli durum, bağırsaklardaki bakteri miktarıdır.

Folat Normal Değerleri

Folat değeri kaç olmalı konularında çok sıklıkla sorular geliyor. Folat miktarının 4.6 ile 18.7 ng/mL olması gereklidir. Ancak bu miktarlar bazen kişinin bünyesine göre, yaşına göre düşük farklarla yükselip inebilir. Bu durum, doktorlar tarafından da normal olarak ifade edilir. Ancak belli düzeylerin üzerine düşüp çıktığında tedaviye ilaç duyulabilir. Tedavi, ilaç yoluyla olabileceği gibi besin tavsiyeleri biçiminde olabilir.

Folat İçeren Besinler

Sağlıklı bir vücudunuzun olmasını istiyorsanız, folat eksikliği yaşamamaya dikkat etmelisiniz. Folat eksikliği konusunda sorunlar yaşıyorsanız bu listeden kendinize seçimler yapabilir ve düzenli olarak kullanabilirsiniz. Hepsini düzenli olarak kullanmanız halinde, vücudunuzun sağlık değerlerinin yükseleceğini garanti edebiliriz.

- Maydanoz, marul, ıspanak

- Kuşkonmaz, Brüksel lahanası, Brokoli

- Karalahana, bamya, bezelye

- Kereviz, mısır, mantar

- Esmer pirinç, tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi

- Mandalina, limon, avokado

- Portakal, greyfurt, muz

- Bulgur, kuru fasulye, mercimek

Yukarıda yer alan tüm besinler folat bakımından oldukça zengindirler. Bu listeyi kendinize göre düzenleyerek sizde folat değerlerinizin düşmemesi için tedavi yöntemi geliştirebilirsiniz.