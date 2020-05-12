Folat DNA sentezinde oldukça önemli bir rolü olan vitamindir. B grubunda bulunan bir vitamindir. Folat vitamini, folik asit ve folisin olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmaların ardından bu vitaminlerin farklı vitaminle olduğu görülmüştür. Folat ve folik asit bu nedenle farklı vitaminlerdir. Folat eksikliğinin yaşanmaması gerekmektedir. Bu neden ile mutlaka vücuda mutlaka alınması gerekmektedir.

Folat değeri nedir?

Folat vitamini B6 vitamini olarak da bilinir. Kırmızı kan hücreleri olan alyuvarların oluşması için kullanılır. Sağlıklı olarak hücrelerin büyümesi ve hücrelerin fonksiyonlarını sağlıklı olarak devam edebilmesini sağlamak için oldukça önemlidir. Özellikle kadınlar için doğum sırasında ve bebeklerin omurga ve beyin gelişimi için fazlası ile önemli olan bir vitamindir. Kan tahlilinde folat değeri vücutta bulunan folat miktarını belirlemektedir.

Folat asıl olarak koyu yeşil renkte yapraklı olan sebzeler, fındık, bezelye ve fasulyelerde bulunmaktadır. Aynı zamanda ise meyve gruplarında ise folat açısında zengin içeriğe sahip olanlar; çilek, kavun, muz, limon ve portakal olarak sıralanabilir. Folik asit folat vitaminin sentetik olan formudur. Folik asit, prenatal dönemlerindeki vitaminlerin önemli olan bileşenlerinden biridir. Makarnalar ve tahıllar gibi birçok gıdaya takviye edilmiştir.

Folat vitamininin vücutta çeşitli görevleri nelerdir?

DNA ve RNA sentezlenmesinde rol oynar.

Alyuvarların üretilmesi, çoğalması ve sağlıklı olmasında rol oynar.

Sinir sistemine olumlu etkileri bulunur ve beynin düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Cildin gen kalmasını sağlar.

Alzheimer hastalığının oluşma riskini azaltır.

Sağlıklı şekilde doğum yapma olasılığını arttırır.

Kanser oluşum riskini en aza indirir.

Felç geçirme ihtimalini de en aza indirir.

Anne karnındaki bebeğin beyin ve sinir sisteminin gelişmesini sağlar.

Folat yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Folat düşüklüğü ve folat yüksekliği farklı hastalıklara sebep olur. Folat düşüklüğü genel olarak sağlıksız veya yetersiz olarak beslenme ile gerçekleşir. Folat düşüklüğünün nedenleri:

Genetik: Bazı bireylerde meydana gelen folat eksikliği genetik olarak oluşabilmektedir. Bu sebep ile genetik eksikliğe sahip olan bireyler mutlaka folat açısından zengin gıdalar ile beslenmelidir.

Beslenme bozuklukları: Folat eksikliğinin nedeni genel olarak sebze ve meyveler ile kendi arasına mesafe koymuş olan bireylerde görülmektedir. Yeteri kadar sebze ve meyve tüketilmemesi halinde folat eksikliği meydana gelmektedir.

Sağlık sorunları: Folat vitaminin vücutta emilmesini önleyen bazı hastalıkların olması, bireyde folat eksikliğinin oluşmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda folat takviyeleri bir işe yarayamaz.

İlaç kullanımı: Düzenli olarak alınması gereken bazı ilaçlar folat eksikliğine neden olabilir.

Alkol tüketimi: Kişilerde alkol tüketimi folat eksikliğine sebep olabilmektedir.

Folat yüksekliğinde endişe etmeye gerek yoktur. Folat değerinin yükselmesinin genel olarak nedeni, folat içeren besinlerin ya da folat içeren gıda takviyelerinin fazla miktarda tüketilmesidir. Folat yüksekliği bulunan kişilerde b12 vitamini eksikliği görülebilmektedir. B12 eksikliği de vücutta folat vitaminin yükselmesine sebep olmaktadır. Bu şekilde bir döngü meydana gelir ve B12 eksilirken folat artar, folat eksilirken B12 miktarı artar. Folat yüksekliği nedenleri:

Çok miktarda folat tüketmek folat yükselmesine neden olur. Yeşil yapraklı olan sebzeler, sakatatlar, baklagiller gibi folat içeriği yüksek olan gıdaların beslenmede çok olması folat yüksekliğine neden olur.

B12 vitaminin eksik olması da folat miktarında yükselmeye neden olur.

Blind Loop Sendromu nadiren görülmektedir. Besinlerin ince bağırsaktan geçmesini engellenmesini ve buna bağlı olacak şekilde bakterilerin artmasına neden olmaktadır. Bu şekilde de bağırsakta emilim değişmektedir ve folat fazlalığına sebep olmaktadır.

Folat yüksekliğinde sık olarak rastlanılan zararı kanserdir. Dengesiz olarak aşırı miktarda folat içeren besinler ile beslenilmesi kanser oluşma olasılığını arttırmaktadır. Folat yüksekliğinin bir başka diğer zararı da kalp hastalıklarına yakalanma riskini yükseltmesidir.

Folat değer aralığı kaç olmalıdır?

Folat vitaminin kandaki normal değer aralığı 4,6 – 18,7 ng/mL olmalıdır. Fakat bu değer aralığı testin yapıldığı laboratuvara, kişinin bünyesine ve yaşına göre farklı olabilmektedir. Fakat genel olarak normal değer aralığı bu şekildedir.



