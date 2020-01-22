Seyfi GÜL / FOÇA, (DHA)

FOÇA Futbol Lisesi öğrencilerinden kurulu Foça Belediyespor Futsal Takımı, İzmir'i TFF Futsal Ligi'nde temsil ediyor. Foçalı gençler, lige katılan takımlar arasında en genç ve tecrübesiz kadrolardan birine sahip olmalarına rağmen mücadeleleriyle sporseverlerin alkışlarını alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Futsal (Salon futbolu) Ligi 4 il, 8 eleme grubunda 25 takımın katılımıyla devam ediyor. İzmir temsilcilerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Gençlerbirliği ve Anadolu Beyi Spor Kulübü takımlarıyla Ankara'da, Foça Belediyespor ise Sakarya Kuruderespor ve Tekirdağ Gençlik Spor Kulübü takımlarıyla Kocaeli'de mücadele ediyor. Okulun beden eğitimi öğretmenliğini de yapan Antrenör Anıl Gündem, ilçeyi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

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