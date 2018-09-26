Türkiye Karate Federasyonu’nun planlı faaliyetleri arasında yer alan ve İstanbul Karate İl Temsilciliği tarafından İstanbul Esenler Hakkı Başar Spor Salonunda düzenlenen Uluslararası Marmara Karate Şampiyonası; minik, yıldız, ümit, genç, büyükler ve veteran kategorilerinde yapıldı. Şampiyonaya, 17 ülkeden 96 kulüp ve toplam 812 sporcu katıldı.

Şampiyonaya babası ve aynı zamanda antrenörü olan Kudret Yüksel tarafından hazırlanan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, iki gümüş madalya kazandı. Minik Yüksel, bu madalyalarla Foça ilçesine sevinçle döndü. Minik sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel, minikler kategorilerinde yıllardır sayısız başarıya imza attıklarını, hedeflerinin milli formayı giymek olduğunu söyledi.