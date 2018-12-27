Foça Belediyespor: 2 - Dikili Belediyespor: 4

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’un lideri Foça Belediyespor, Dikili Belediyespor ile oynadığı erteleme maçını 4-2 kaybetti.
Stat: Foça Belediyesi Nihat Hüsenay
Hakemler: Fatih Tokail xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx, Doğukan Türkeş xx
Foça Belediyespor: Nurettin Güneş x, Gökhan Güneş x (Alihan Er Dk. 77 xx), Yunus Süme x (Nadir Pirzola Dk. 46 xx), Barış Geldiler xx, Orçun Gencebay x, Ayhan Işık xx, Burak Beyit xx, Hakan Çetinkaya xx, Muammer Güreşçi x (Koray Kadan Dk. 69 xx), Yağız Kasar x, Erkan Akbal xx
Teknik Sorumlu: Güven Beyit
Dikili Belediyespor: Yağız Çeneli x, Osman Bulut xx, Mustafa Ekinci xx, Mert Zengin x (Güray Ergençiçeği Dk. 22 xx), Ümit Yıldız xx, Muhammed Ali Aksoy xxx, Sadullah Kılıç xx, Sanhin Lake Junior Zene xx, Enes Ediz xx, Umut Baran Taşdemir xxx (Utku Şener Dk. 83 ?), Emin Savaş Özbay x (Ahmet Çevik Dk. 66 xx)
Teknik Sorumlu: Erden Yengeç
Goller: Güray Ergençiçeği (Dk. 32 ve 72), Nurettin Güneş (Dk. 45+1) (K.K.), Enes Ediz (Dk. 74) (Dikili Belediyespor), Erkan Akbal (Dk. 45+2), Burak Beyit (Dk.86) (Foça Belediyespor)
Sarı Kartlar: Gökhan Güneş, Nurettin Güneş, Koray Kadan (Foça Belediyespor), Umut Baran Taşdemir, Sanhin Lake Junior Zene, Güray Ergençiçeği ve Enes Ediz, Muhammed Ali Aksoy, Ahmet Çevik (Dikili Belediyespor)
İHA