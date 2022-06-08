Fnatic ve GUILD galibiyet serisini sürdürüyor

VCT 2. Aşama Challengers EMEA 4. Hafta sona erdi ve grupların favorileri Fnatic ve GUILD sıralamaların zirvesinde yer alıyor. Net galibiyet serisini sürdüren iki takım da haftayı hasarsız atlattı ve gözünü Masters Kopenhag'a dikmiş durumda.

Onları FunPlus Phoenix, Team Liquid ve Acend yakından takip ediyor ki Acend ona şampiyonluk tacını kazandıran yeteneklerini 2. Aşama'da gözler önüne sermeyi başardı.

A Grubu: Acend, Fnatic ve FunPlus Phoenix önde gidiyor

2. Aşama'nın tamamında sadece tek raunt bırakan Fnatic, tıpkı kendisinden beklendiği gibi 4. haftayı da 2 - 0'lık sonuçla kapattı. DACH: Evolution galibi FOKUS, Nikita ‘Derke’ Sirmitev’in Chamber'ı için adeta bir hedef tahtası görevi gördü ve Fransız ajanın yetenekleri karşısında dağıldı.

FPX de haftayı 2 - 0'la sonlandırdı, OG LDN UTD'ı Bind ve Haven'da rahatlıkla ezdi. FPX'in katliamına karşı ayakta duramayan İngiliz ekibi, EMEA devinden güçlükle tek raunt alabildi ve sıralamanın en dibine kadar düştü.

Son olarak Acend de çekişmeli bir serinin ardından G2 Esports'u alt ederek bu haftayı yüzünde bir gülümsemeyle kapatmayı başardı. Berlin samurayları maçı son ana kadar bırakmadılarsa da Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek'i zapt etmekte çok zorlandılar ve cNed dünyanın en iyi VALORANT oyuncularından biri olduğunu bir kez daha ispatladı.

A Grubu

Fnatic: 4-0

Acend: 3-1

FunPlus Phoenix: 3-1

G2 Esports: 1-3

OG LDN UTD: 1-3

FOKUS: 0-4

B Grubu: GUILD zirvede

B Grubu'nda GUILD, temsilcimiz BBL'i zorlu bir serinin sonucunda alt etti ve grubu domine etmeyi sürdürüyor. Ekip her ne kadar seriyi kayıpsız atlattıysa da BBL kesinlikle kolay lokma olmadığını gösterdi.

Ancak bu hafta bütün gözler Berlin International Gaming'in üzerindeydi ve VALORANT'ın en iyi ekiplerinden birini, M3C'yi alt etmeyi başardı. Eski Masters galibini silip süpüren Karel ‘Twisten’ Ašenbrener'ın inanılmaz oyunları, onun ne kadar dikkatle takip edilmesi gereken bir oyuncu olduğunu gösterdi.

Liquid de rekabette bir adım öne gelmeyi başardı ve NAVI'ye karşı aldığı galibiyetle ikinci sıraya yerleşti. Son sıraya düşen ekibe karşı bir raunt bıraktıysa da Adil ‘ScreaM’ Benrlitom patlattığı kafalarla ve üstünü çizdiği isimlerle tarzını konuşturdu ve neden bu kadar korkulan bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

B Grubu

GUILD: 4-0

Team Liquid: 3-1

M3C: 2-2

BBL: 1-3

Berlin International Gaming: 1-3

Natus Vincere: 1-3