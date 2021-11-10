Sports Interactive‘in geliştirdiği ve SEGA‘nın yayınladığı Football Manager 2022 (FM 2022) resmen yayınlandı. Şimdi ise sorulması gereken soru şu: FM 22'de en yetenekli futbolcular kimler? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte o liste...

Maarten Vandevoordt / Genk / 19 yaşında (Kaleci)

Kaiky / Santos / 17 yaşında (Savunmacı)

Tanguy Nianzou / Bayern Münih / 18 yaşında (Savunmacı)

Luca Netz / Borussia Mönchengladbach / 18 yaşında (Sol bek)

Devyne Rensch / Ajax / 18 yaşında (Savunmacı-Sol bek)

Ivan Ilić / Verona / 20 yaşında (Orta saha)

Yari Verschaeren / Anderlecht / 20 yaşında (Orta saha)

Karim Adeyemi / RB Salzburg / 19 yaşında (Forvet)

Lorenzo Lucca / Pisa / 20 yaşında (Forvet)

Youssoufa Moukoko / Dortmund / 16 yaşında (Forvet)





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