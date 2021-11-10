FM 2022'nin en yetenekli oyuncuları kimler? İşte o liste...
FM 22 piyasaya çıktı ve oyunseverler hemen oynamaya başladılar. Şimdi ise sorulması gereken soru şu: FM 22'de en yetenekli futbolcular kimler? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Sports Interactive‘in geliştirdiği ve SEGA‘nın yayınladığı Football Manager 2022 (FM 2022) resmen yayınlandı. Şimdi ise sorulması gereken soru şu: FM 22'de en yetenekli futbolcular kimler? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
İşte o liste...
Maarten Vandevoordt / Genk / 19 yaşında (Kaleci)
Kaiky / Santos / 17 yaşında (Savunmacı)
Tanguy Nianzou / Bayern Münih / 18 yaşında (Savunmacı)
Luca Netz / Borussia Mönchengladbach / 18 yaşında (Sol bek)
Devyne Rensch / Ajax / 18 yaşında (Savunmacı-Sol bek)
Ivan Ilić / Verona / 20 yaşında (Orta saha)
Yari Verschaeren / Anderlecht / 20 yaşında (Orta saha)
Karim Adeyemi / RB Salzburg / 19 yaşında (Forvet)
Lorenzo Lucca / Pisa / 20 yaşında (Forvet)
Youssoufa Moukoko / Dortmund / 16 yaşında (Forvet)