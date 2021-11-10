FM 2022 piyasaya çıktı! İşte gereken sistem özellikleri
Sports Interactive‘in geliştirdiği ve SEGA‘nın yayınladığı Football Manager 2022 (FM 2022) resmen yayınlandı. İnternet ortamında oyunseverlerin en fazla sorduğu sorular ise Football Manager 2022'nin Türkiye fiyatı ne kadar? FM 2022'nin sistem gereksinimleri neler? oldu.
Futbolseverlerin merakla beklediği Football Manager 2022, resmen yayınlandı. Birçok futbol kulübünü yönetme imkanı bulduğunuz oyunda, 120'den fazla lig ve 500 binden fazla oyuncuya erişme hakkına sahip olabiliyorsunuz.
Oyunun fiyatları şu şekilde:
Android - 89,99 TL
IOS - 109,99 TL
PC (Steam) - 299 TL
PC (Epic Games Store) - 299 TL
Xbox - 299 TL
Sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri
İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri
Ekran kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
DirectX sürümü: Versiyon 11
Önerilen gereksinimler
İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri
İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
DirectX sürümü: Versiyon 11