FM 2022 piyasaya çıktı! İşte gereken sistem özellikleri

Futbolseverlerin merakla beklediği Football Manager 2022, resmen yayınlandı. Birçok futbol kulübünü yönetme imkanı bulduğunuz oyunda, 120'den fazla lig ve 500 binden fazla oyuncuya erişme hakkına sahip olabiliyorsunuz.

Oyunun fiyatları şu şekilde:

Android - 89,99 TL

IOS - 109,99 TL

PC (Steam) - 299 TL

PC (Epic Games Store) - 299 TL

Xbox - 299 TL

Sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri

İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri

Ekran kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

DirectX sürümü: Versiyon 11

Önerilen gereksinimler

İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri

İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

DirectX sürümü: Versiyon 11