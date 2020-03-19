Football Manager 2020 resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile Football Manager 2020'nin ücretsiz hale getirildiğini duyurdu. Tüm zamanların en iyi teknik direktörlük simülasyonu olan Football Manager serisinin 2020 versiyonu, bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek.

FM 2020 ücretsiz nasıl indirilir?

Futbol Manager 2020 oyunu 25 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu oynayabilmek için öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Hesabınız yoksa şirketin web sitesini ziyaret edip uygulamayı yükleyerek üyeliğinizi ayarlayabilirsiniz.

Football Manager 2020 ücretsiz, bedava nasıl oynanır?

Steam'i yükleyip hesabınızı oluşturduktan sonra, Football Manager 2020 oyununu kütüphanenize indirebilirsiniz. Oyun sadece bir haftalığıa ücretsiz olacak ve deneme süresi 25 Mart Çarşamba gününe kadar geçerli olacak.

Bir haftalık deneme süresi sona erdiğinde eğer istersniz Football Manager 2020'yi ücreti karşılığında alabileceksiniz.

FM 2020 kariyer önerileri

Adana Demirspor

Geçmiş yıllarda ülke futboluna çok iyi isimler kazandıran, ülke futbolunda ses getiren fakat 26 yıldır Süper Lig’e hasret kalan, her daim vefakar/cefakar taraftarıyla ülke gündemine giren bir takım. Bu işçilerin kurduğu uyuyan devi uyandırmanın zamanı. Çoğu zaman finallerden ve yarı finallerden hüzünle dönen bu takıma artık can verebilecek misin? Adana’nın sıcak ve çılgın insanlarını coşturmanın zamanı geldi diyorsan, Adana Demirspor tam sana göre. Yeni başkanla yeni yapılanmaya giden Mavi Şimşeklerin bu yapılanmasında sen de rol alabilir ve Demirspor’u ait olduğu Süper Lig’e çıkartabilirsin.

Portsmouth

Daha önce yıllarca Premier Lig’de oynarken isminden söz ettiren, çoğu futbolcunun keşfini yapıp/satan, geçmişi güzel başarılarla dolu olan fakat 2009/10 sezonundan beri Premier Lig’den uzak kalıp borçlarla boğuşan bir kulüp. Öyle ki bir ara maddi yetersizlikten dolayı internet sitelerini bile kapamak zorunda kalmışlar, taraftarlar toplanıp kulübü satın almasa, çoktan kulüp bile tarih olacaktı. Şimdi yeniden bu takımı Premier Lig’e çıkartman için geçmen gereken iki lig var tabii bu ligleri de geçtikten sonra Premier Lig’in devleri arasında diri kalmak var. Eğer böyle bir maceraya hazırsan, Portsmouth tam sana göre.

Hamburg

Bundesliga kurulduğundan beridir her sezon burada oynayan tek takım ünvanına sahip olan Hamburg, iki sezon önce küme düşüp, o ünvanı kaybetti. Son 5/6 yılı berbat bir şekilde küme düşme potasında geçiren taraftarı bir hayli ateşli olan Almanlar’ın bu güzide ve özel takımını tekrar Bundesliga’ya döndürüp, üst sıraları zorlarım dersen Hamburg tam sana göre. Hamburg ile çalışmak, muazzam altyapı tesisi ve antrenman tesisleriyle de çalışmak demek. Bu yüzden Hamburg kariyerleri oldukça zevkli geçiyor.

Dinamo Zagreb

Bu Hırvat ekibini yönetmek çok kolay tabii Hırvatistan sınırları içerisinde. Yükselen Hırvat futbolunun temel yapı taşlarını oluşturan kulüp olarak kabul edilen Zagreb, son 13 yılda 12 kez Hırvastistan’da şampiyon oldu. Pjaca, Modric, Kovacic, Mandzukic, Vida, Halilovic, Vrsajlko gibi çoğu Hırvat yıldızı yetiştirip dünya futboluna sunan bu güzel takımın artık ülke sınırları dışında, Avrupa’da başarıya ulaşması lazım. Eğer sen de hem altyapıyı kullanır halâ dünyaya futbolcu çıkartırım hem de Avrupa’da takımı belli seviyeye taşırım dersen Dinamo Zagreb senin için biçilmiş bir kaftan.

Trabzonspor

Kaos, şampiyonluk hedefi, zorlu mali tablo, şehrin büyük baskısı.. Bunlarla başa çıkıp Kuzey’de efsane olmak istersen Trabzonspor’u alabilirsin. Kadrosunda Sörloth, Sturridge, Pereria, Sosa, Novak, Nwakaeme gibi yıldızları ve Abdülkadir, Hüseyin, Uğurcan gibi genç yıldız adaylarını barındırmasına rağmen bir türlü başarıyı sağlayamayan Karadeniz’in hırçın takımının hasret kaldığı o güzel günlere yeniden kavuşturup efsane olmak, yada aksi bir sonuçta inanılmaz baskılara maruz kalmak. Eğer bu ince çizgide giderim, başarılı olurum diyorsan seni Karadeniz’in dalgalı ve hırçın kulübüne alalım. (Kariyer önerileri fmhikayeleri.com'dan alınmıştır.)