Fluminense'den Mariano için yalanlama

Sezon sonu Galatasaray'daki sözleşmesi bitecek olan ve ülkesine dönmesi beklenen Mariano ile ilgilendiği iddia edilen kulüplerden Fluminense'nin başkanı Mario Bittencourt, bu iddiaları yalanladı.

09 Nisan 2020, Perşembe 16:17 Son Güncelleme:
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Fluminense'den Mariano için yalanlama

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, sezon sonunda kontratının bitmesiyle birlikte ülkesine dönmeye hazırlanıyor. 

Mariano'nun bu süreçte ismi Palmeiras, Flamengo, Atletico-MG ve eski takımı Fluminense ile anılmıştı. 

Konuya ilişkin FOX Sports'a konuşan Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, "Mariano ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Sözleşmesi bitiyor diye görüşmeler yaptığımız söyleniyor. Çıkan bu haberler spekülasyondan ibaret. Onunla görüşmedik. Fluminense döneminde harika bir oyuncuydu ama şu an Mariano için bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı. 


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