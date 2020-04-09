Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, sezon sonunda kontratının bitmesiyle birlikte ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Mariano'nun bu süreçte ismi Palmeiras, Flamengo, Atletico-MG ve eski takımı Fluminense ile anılmıştı.

Konuya ilişkin FOX Sports'a konuşan Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, "Mariano ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Sözleşmesi bitiyor diye görüşmeler yaptığımız söyleniyor. Çıkan bu haberler spekülasyondan ibaret. Onunla görüşmedik. Fluminense döneminde harika bir oyuncuydu ama şu an Mariano için bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.



