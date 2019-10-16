Floyd Ayite, Antalyaspor’u gözüne kestirdi

Gençlerbirliği'nin sezon başında İngiltere'nin Fulham takımından kadrosuna kattığı Floyd Ayite, bir an önce performansını en üst seviyeye çıkararak kırmızı-siyahlı ekibe katkı sağlamak istediğini söyledi. Gençlerbirliği'nde son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, henüz tam hazır olmadığını dile getirdi.

Sol açıkta görev yapan Ayite, uyum sürecini atlatmaya çalıştığına işaret ederek, "Henüz daha ligi tanımaya, takım arkadaşlarımla bir uyum oluşturmaya çalışıyorum. Formumu da yükseltmeye çalışıyorum. Henüz daha yüzde 100 hazır değilim. En yüksek form düzeyinde değilim. Formumu artırıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Formumun artmasıyla ümit ediyorum ki takımımı sıralamada yükseltme şansım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ne zaman tam hazır olursun?" sorusuna Ayite, "En yakın zamanda olabilmesi için milli takımdan erken döndüm. Takım arkadaşlarımla çalışmak için erken geldim. Önümüzde önemli bir Antalyaspor maçı var. Bu hemen Antalyaspor maçından itibaren konmuş bir hedef." yanıtını verdi.

"Seri yakalamak istiyoruz"

Ligde galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği'nin 7 maçta 3 puanda kalmasıyla ilgili soru üzerine Ayite, şunları söyledi:

"Açıkçası 3 puan ve sıralamada bulunduğumuz yer bizi yansıtmıyor. Burada görmüş olduğunuz oyuncuların çoğunluğu kariyerli isimler. Fakat bazen sahada yaptıklarımızı sonuca yansıtamadığımız anlar oldu. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılmak ve sonrasında seri yakalamak istiyoruz."

Togolu futbolcu, Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçta iyi oynadıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Üzerimizde bir şanssızlık olduğunu düşünüyoruz. Birçok pozisyona giriyoruz, bazen değerlendiremiyoruz. İlk alacağımız galibiyetle bu şanssızlığı kıracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.