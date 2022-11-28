Galatasaray , Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, 4 grup halinde 4’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.









OLIVEIRA'DAN KÖTÜ HABER

Galatasaray önceki gün antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'nın sakatlık durumuyla alakalı açıklama yaptı. Portekizli futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oliveira, Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Galatasaray'ın ilk gün yapılan antrenmanında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşamıştı.

İKİ HAZIRLIK MAÇI SONRA ANTALYA

Okan Buruk yönetiminde Florya'da çalışmalarını sürdürün Galatasaray Kulüpler Birliği ve La Liga'nın ortaklığında katılacağı turnuvada Real Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takım 8 Aralık'tan itibaren ise Antalya kampına başlayacak. Sarı-kırmızılı takım 16 Aralık'a kadar Antalya'da kalacak ve henüz ismi açıklanmayan bir takımla hazırlık maçı yapacak.





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KAZANAN TAKIMI PAYLAŞTILAR

Galatasaray sosyal medya hesabından idman sonrasında çift kale maçı kazanan takımı paylaştı. Gomis, Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz'ın kazandığı takım galibiyet sonrası poz verdi.

17 YAŞINDAKİ BARAN İDMANDA

Galatasaray'ın yakın zamanda profesyonel sözleşme imzaladığı 17 yaşındaki golcüsü Baran Demiroğlu da A Takım'ın gerçekleştirdiği idmanda takımla beraber çalıştı. Galatasaray U19 takımı forması giyen genç golcü bu sezon U19 Ligi'nde 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan U17 takımında forma giyen Berk Kızıldemir de bu arada A takımla çalışmalara katılıyor.

GEÇEN SEZON 22 GOL ATMIŞTI

Galatasaray alt yapısında futbola başlayan geçen sezon U17 takımında forma giyen genç oyuncu geçtiğimiz yıl 22 gol atarak ismini duyurmuştu. Baran Demiroğlu bu sezon ilk kez Ofspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında A Takım kadrosuna alınmıştı. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un 1.85 boyundaki forvete zaman zaman şans vermesi bekleniyor.

Baran Demiroğlu geçen sezon U17 takımını sırtlayan isim olmuştu. Genç oyuncuyla kısa süre önce 2025 yılına kadar resmi sözleşme imzalanmıştı.



