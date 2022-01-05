Bir yandan transfer çalışmalarını son sürat sürdürürken, diğer taraftan gözünü yeniden Süper Lig macerasına çeviren Galatasaray 'da eksikler can sıkıyor... İkinci yarının ilk haftasında cumartesi akşamı Giresunspor'u Nef Stadı'nda konuk edecek olan Sarı-Kırmızılı ekipte, Van Aanholt'un ardından Alpaslan Öztürk ve kaleci Fatih Öztürk'ün de Kovid testlerinin pozitif olduğu açıklandı. Böylece Giresun sınavı öncesi kadrodaki eksik sayısı 12'ye çıktı. Bu oyunculardan 10'u, cumartesi günü kesin olarak forma giyemeyecek. Forvette Diagne'nin sakatlığı sürüyor, Mohamed ve Feghouli ise Afrika Kupası'nda. Kerem ve Marcao sarı kart cezalısı, Muslera ve Luyindama'nın tedavi süreci devam ediyor. Aanholt, Fatih ve Alpaslan da Kovid pozitif çıktı.

Nelsson sol stopere...

Durumu belirsiz olan iki isim var: Arda Turan ile Sacha Boey... İki oyuncu da sakatlıklarını atlatarak takıma katıldı ve idmanlardaki yerini aldı. Ancak fizik ve maç kondisyonu açısından arkadaşlarının çok gerisinde olan bu iki oyuncunun Giresun karşısında kadroya dahil edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Tüm eksiklere rağmen Aslan 3 puan için hazırlanıyor ve yine iddialı bir takım sahada olacak. İleri uçta Halil, arkasında Morutan, Cicaldau ve Babel, merkezde de Taylan ve Berkan'ın olması bekleniyor. Beklerde Yedlin ve Ömer'in, savunma göbeğinde Nelsson ve Işık Kaan'ın, kalede de İsmail'in görev alacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray muhtemel 11'i...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi eksikler...

Diagne - Sakat

Mohamed - Afrika Kupası

Feghouli - Afrika Kupası

Kerem - Cezalı

Marcao - Cezalı

Luyindama - Sakat

Aanholt - Kovid

Alpaslan - Kovid

Fatih - Kovid

Muslera - Sakat

Boey - Belirsiz

Arda - Belirsiz