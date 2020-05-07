12 Haziran’da liglerin başlayacağının açıklanmasıyla birlikte Galatasaray da takım olarak antrenmanlara start verecek. Kalabalık gruplar halindeki çalışmalar Pazartesi (11 Mayıs) günü başlayacak. Bunun dışında isteyen futbolcular halihazırda Metin Oktay Tesisleri’ni zaten kullanabiliyor ve 28 Nisan’dan bu yana 3’er 4’er kişilik gruplar sahada çalışabiliyor. Dün de Marcao, Andone ve Saracchi gündüz saatlerinde Florya’daydı. 3 oyuncu sahada genel dayanıklılık ve kuvvet idmanı yaptı. Mariano ise salonda çalıştı. Diğer gruplar ise akşam 17.00 ve 18.30’da antrenmanlarını gerçekleştirdi. Performans antrenörlerinin eşlik ettiği futbolcular, Pazartesi günü Fatih Terim yönetiminde idmanlarını yapacak.

Muslera bildiğiniz uçuyor

Sadece futbolcular değil, Galatasaray’ın kalecileri de antrenmanlara başladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren Aslan’ın file bekçileri haftanın üç günü, antrenör Fadıl Koşutan eşliğinde çalışıyor. Muslera dün sabahki idmanda bildiğiniz gibiydi. Antrenman boyunca yüksek efor sarf eden Uruguaylı file bekçisine, yedek kaleci Okan Kocuk eşlik etti. Muslera’nın lige verilen arada kendisine verilen bireysel programı harfiyen uyguladığı ve herhangi bir kilo artışı olmadan tesislere geldiği öğrenildi.