Galatasaray , Spor Toto Süper Lig ’in 10. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar dün kendi arasında bir hazırlık karşılaşması yaptı. Okan Buruk'un Mertens tercihi dikkat çekti.

BURUK: BENİM DE İŞİM ÇOK ZORLAŞIYOR

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk basın mensuplarına konuştu. Okan Buruk takımın ileri uçta oynayan oyuncularını değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın hocası bu konuda da şu ifadeleri kullandı: “Seferovic iyi başlamıştı. Ama konu sadece Seferovic’i değil, onu ne kadar besleyebildik görmemiz gerekiyor. Seferovic iyi çalışıyor. Onun atacağı gollerin ona daha çok güven vereceğini konuştuk. Gol atamadıkça da baskıya girdi. Ama hem Seferovic hem Icardi ve Gomis olunca, benim işim de zorlaşıyor. Bunlar içinden en maksimumu almaya çalışacağım.”









"ICARDI'NİN KEYFİ YERİNDE"

Icardi için ise; “Neşesi, keyfi yerinde. Bize katkı verecek. İyi bir karakter bir kere. Takım içerisinde hem arkadaşları hem de teknik ekiple iyi iletişim kuran, sorunsuz bir oyuncu. Geçen hafta küçük bir ağrısı olduğunu ve zor bir hafta geçirdiğini söylemiştim. Ülkesine gitti, geri döndü. Şu an iyi şekilde çalışıyor” dedi.

BOEY'E YÜZDE 100 ZAM

Kısa süre önce 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a da 300 bin Euro zam yapan ve yıllık ücretini 1.2 milyon Euro'ya çıkaran Galatasaray Yönetimi, sezon öncesi kadroda düşünülmeyen ve kampa dahi götürülmeyen ancak müthiş bir form grafiği yakalayan 22 yaşındaki sağ bek Sacha Boey'in maaşında iyileştirmeye gitti.

Geçtiğimiz sezon başında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 480 bin Euro yıllık ücret kazanan 22 yaşındaki futbolcu, uzun süredir talep ettiği zamlı sözleşmeyi kaptı. Boey, bu sezon da dahil olmak üzere artık senelik 1 milyon Euro kazanacak. Yeni sözleşmedeki en dikkat çeken detay ise serbest kalma maddesi.

SERBEST KALMA BEDELİ

Buna göre Boey, 13 milyon Euro ödenmesi halinde istediği kulübe gidebilecek. Özellikle bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan genç futbolcuyu, Fransız kulüplerinin yakından takip etmeye başladığı ve devre arası gelmeden kulübün ciddi tekliflerle karşılaşabileceği ifade ediliyor









FARKLI FORMASYONLARI DENEDİ

30 dakikadan 2 yarılı müsabakada kadrolar devre arasında değişiklik gösterdi ve farklı oyun formasyonları ile mevkiiler denendi.

Önce beyaz takımda oynayan Mertens, Icardi ile Rashica’nın gollerine asist yaparken, kırmızı takımda da fırtına gibi esti. Bu müsabakada da Kerem’in asistini gole çeviren Belçikalı golcü, ardından da Patrick van Aanholt’a asist yaptı. Kırmızı takımın iki golüne Oliveira cevap verirken, van Aanholt ile Mertens’in sayıları maçın 4-1 sonuçlanmasına neden oldu.

MERTENS'İ KANATTA DENEDİ

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk, Yunus, Barış, Rashica ve Mertens’i her iki kanatta da denerken, Kazımcan iki maçta da sol bekte forma giydi. İyileşen Kerem Aktürkoğlu ise 2. maçta sahaya çıktı.

FUTBOLCULAR SALONA KOŞTU

Galatasaraylı yöneticiler ile futbolcular dün oynanan Galatasaray Nef - Pınar Karşıyaka maçını izlemek üzere Sinan Erdem Spor Salonu’na akın etti. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan vekili Erden Timur, Teknik Direktör Okan Buruk ile futbolculardan Muslera, Mata, Torreira, Oliveira, Dubois, Sacha Boey, Barış Alper, Yusuf, Rashica, Seferovic, van Aanholt, Metehan ve Kazımcan, saha kenarından maçı izledi.







