Florya’da hesap zamanı!

Denizlispor yenilgisinin ardından teknik direktör Fatih Terim takıma 2 gün izin verirken, çalışmalar dün yeniden başladı. Florya’da yapılan antrenmanda Fatih hocanın oyuncularını sert şekilde uyardığı öğrenildi.

Denizli maçında yapılan hataları tek tek gösteren Terim’in, “Bir daha sizi böyle görmek istemiyorum. Ne kadar yorgun olursanız olun, Galatasaray takımı böyle oynayamaz” dediği öğrenildi. İlk maçta alınan yenilgi Terim’i sinirlendirirken, Konyaspor karşısında Cim Bom’un bambaşka bir görüntüde olması bekleniyor.