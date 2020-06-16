Galatasaray’da matem havası... Şampiyonluk yolundaki rakiplerin kazandığı haftada Rize yenilgisi, üstüne Muslera ve Andone’nin sezonu kapatması, Donk ile Adem’in kart cezaları, kalan 7 hafta öncesi Sarı- Kırmızılı ekipte şok etkisi yarattı. Haftaya Türk Telekom’da oynanacak Gaziantep maçının hazırlıklarına dün sabah başlayan Galatasaray’da, hem teknik patron Fatih Terim’in hem de futbolcuları bir hayli moralsiz oldukları göze çarptı. Rize karşısında forma giyenler yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular çift kale maç oynayarak hazırlandı.

Takım bugün izin yapacak

Sarı-Kırmızılı ekip bugünü izinli geçirecek, yarın ise çift idmanla Gaziantep maçının hazırlıkları devam edecek.