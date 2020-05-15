Snob Magazin'in haberine göre; Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sessiz sedasız bir nikah töreni gerçekleşti. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Şener Özbayraklı ve Şilan Makal dün dünya evine girdi. Nikah, Florya Metin Oktay Tesislerinde yapıldı. Sessiz sedasız kıyılan nikahta koronavirüs önlemlerinde uyuldu.

Nikahı Ekrem imamoğlu kıydı

Uzun zamandır aşk yaşayan 'Yeni Gelin' dizisinin oyuncusu Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı beraberliklerini nikah masasına taşıdı. Koronavirüs salgınından dolayı düğünlerin iptal olmasıyla kır düğünü hayalini erteleyen çift, dün akşam saatlerinde evlendi.

Çiftin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri gerçekleşen nikahta sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Çiftin nikah merasiminde Fatih Terim de şahitlik yaptı.