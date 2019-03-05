Galatasaray alt yapısı son dönemde efsane isim Ali Yavaş'ın tekrardan göreve gelmesiyle atağa kalktı. Sarı-Kırmızılı takım ve Türk futbolu için yeni yıldızlar yolda.

Bu isimlerden bir tanesi de Galatasaray U14 takımında forma giyen Kırgız Beknaz Almazbekov... Sol kanat oyuncusu yaşıtlarına göre gücü, hızı ve fiziği ile dikkat çekiyor.

Terim izledi ve beğendi!

2005 doğumlu oyuncu U14 takımı ile bu sezon çıktığı 18 maçta 11 gol atarak ismini ezberletmeye başladı. Fatih Terim'in de Fenerbahçe ile oynanan U14 maçında Kırgız oyuncuyu izlediği ve beğendiği öğrenildi.

En iyi oyuncu seçilmişti

Geçen sezon Galatasaray U13 takımı ile Elite Neon Cup'ta şampiyon olan Beknaz Almazbekov en değerli oyuncu ödülünü almıştı.

Editörün yorumu / "Mağarası" yoksa yıldız olur!

Geçtiğimiz pazar günü Florya'da 13:30 oynanan Galatasaray - Balıkesirspor U14 maçına denk geldim. Çim sahalar boş olmasına rağmen suni çimde oynatılan karşılaşmada Galatasaray'ın sol kanadında fiziği, tekniği ve hızıyla dikkat çeken bir isim vardı. Ben daha onun ismini öğrenemeden, araya atılan güzel pasta kaleciyi çalımlayıp golü ağlara göndermiş takımını 1-0 öne geçirmişti. Golden sonra oyuncunun Kırgız "Beknaz Almazbekov" olduğunu öğrendim. Başlıkta bahsettiğim "Mağara" alt yapılarda yaş küçültmenin argo tabiri. Kırgız, Almazbekov'un gerçekten "Mağarası" yoksa Florya tedrisatından geçtikten sonra çok iyi yerlere gelecektir. Bu arada U14 takımında Emirhan Kayar ve forvet Baran Demiroğlu isimlerini de bir yerlere not aldım...

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr