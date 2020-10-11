Florya’da bir garip maç: Marcao-Halil Dervişoğlu

Galatasaray, önceki gün 13 Ekim Salı günü U21 Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımız’la Florya’da karşılaştı. Maçın 65. dakikasında Galatasaray’ın stoperi Marcao’nun, Ümitler’in oyuncusu Halil Dervişoğlu ile tartıştığı ve genç futbolcuya tokat attığı iddia edildi. Mücadelenin de bu sebepten yarıda kaldığı öne sürüldü. Bunun üzerine Galatasaray kulübü, “Milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu’nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao ile bir tartışma yaşanmış, daha sonra iki oyuncu birbirleriyle tokalaşmıştır” derken, Fatih Terim ile Tolunay Kafkas’ın 10 dakika sonra karşılıklı anlaşarak mücadelenin sonlandırıldığı belirtildi.

‘Sakatlık yaşanmasın diye…’

Halil de “Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur" dedi. Kafkas da olayla ilgili olarak, “Oyuncular arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Onlar ne söylüyorsa doğrudur. Hava yağmurluydu ve bir sakatlık yaşanmasın diye daha sonra maçı bıraktık. Önemli ve büyütülecek bir şey yok” yorumunu yaptı.

Ercan Doğan / AA



