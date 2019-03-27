Florya’da Albayrak üzüntüsü

Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve yönetimin ibra olmamasının Florya’yı nasıl etkileyeceği merak edilirken, özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak konusunda büyük üzüntü yaşandığı öğrenildi.

Hem teknik kadronun hem de oyuncuların Albayrak ile yaşanabilecek ayrılık ihtimaline üzüldükleri bildirildi. Diğer taraftan Fatih Terim’in de hukuksal süreç tamamlanmadan ve yeni yönetim gelmeden bir sözleşmeye imza atmayacağı öğrenildi. Terim’in bu nedenle mukavele konusunda sezonun bitmesini ve olası bir seçim sürecinin sonlanmasını bekleyeceği belirtildi.

(Milliyet)