Florya’da Albayrak üzüntüsü

Galatasaray’da yönetimin ibra olmaması sonrasında özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak konusunda Florya'da büyük üzüntü yaşandı.

27 Mart 2019, Çarşamba 09:15
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Florya’da Albayrak üzüntüsü

Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve yönetimin ibra olmamasının Florya’yı nasıl etkileyeceği merak edilirken, özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak konusunda büyük üzüntü yaşandığı öğrenildi.

Hem teknik kadronun hem de oyuncuların Albayrak ile yaşanabilecek ayrılık ihtimaline üzüldükleri bildirildi. Diğer taraftan Fatih Terim’in de hukuksal süreç tamamlanmadan ve yeni yönetim gelmeden bir sözleşmeye imza atmayacağı öğrenildi. Terim’in bu nedenle mukavele konusunda sezonun bitmesini ve olası bir seçim sürecinin sonlanmasını bekleyeceği belirtildi.

(Milliyet)

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