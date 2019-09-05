Florin Andone: Tekniği zayıf savaşçı

Rumen gazeteci Amir Kiarash, Cim-Bom’un yeni transferi Florin Andone’yi Milliyet’e anlattı.

Kiarash, “Andone çocukken annesiyle birlikte İspanya’ya göç etti. Oradaki göçmen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü ve bu yüzden hep İspanyol takımlarında forma giydi. Yani temel futbol eğitimini İspanya’dan aldı” dedi. Adevarul gazetesinin futbol muhabiri şöyle devam etti: “Andone’yi bir çok kez sahada canlı olarak izledim. Sürekli olarak rakip defansa baskı yapan bir oyuncu. Her topu mutlaka kovalayan, hiçbir zaman peşini bırakmayan mücadeleci bir futbolcu. Bunlar onun en temel özellikleri. Ancak Galatasaraylılar kendisinden yeni bir Adrian Ilie beklememeli. Çünkü Ilie golcülüğünün yanında tekniği oldukça iyi bir forvetti.

Andone ise Romanya’da tekniğinin zayıflığı ile biliniyor. Gol rakamlarıysa bir forvet için beklenin altında olmasıyla dikkat çekiyor. Romanya Milli Takımı’nda 21 maçta tek gol atması bunun göstergesi... Brighton’da da 30 karşılaşmada 6 gol ile beklentileri karşılayamadı. Premier Lig’deki rakamlarını çok kıstas almamak gerek yine de, bence Türkiye’de iyi iş yapar.”

(Milliyet)