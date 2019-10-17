Galatasaray'ın Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen santrfor Florin Andone, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le oynayacakları dev randevu öncesinde İspanyol basınının sorularını yanıtladı. Onda Cero adlı radyo kanalında yayınlanan El Transistor programına konuk olan 26 yaşındaki golcü, kritik mücadeleyle ilgili olarak şu yorumları yaptı:

"Galatasaray taraftarı, Real Madrid'in işini çok zorlaştıracak. İmkanı olan tüm futbolseverlere bir gün stadyumumuza gelip taraftarlarımızın takımı nasıl desteklediğini görmelerini öneririm. Galatasaray, Real Madrid ve Barcelona gibi büyük bir taraftar kitlesine sahip. Eğer tercih hakkım olsa Karim Benzema ya da Sergio Ramos'un bize karşı oynamamasını isterdim.

Real'e karşı bugüne dek pek çok defa oynadım ve kazanmak için hep fırsat yakaladık. Önümüzdeki hafta oynanacak maçta da taraftarlarımıza büyük bir keyif yaşatmak istiyoruz. EURO 2020'ye katılabilmek için İsveç'i yenmeli ve İspanya'yla berabere kalmalıyız. Bence İsveç'i devirme şansımız, Galatasaray'ın Real'i yenme ihtimalinden daha düşük."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler