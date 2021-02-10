Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yıldız oyuncularından Florian Thauvin'in yeni takımı belli oldu. Fransız basınına göre Thauvin, Milan ile anlaşmaya vardı.

Fransız yıldızın ismi Milan dışında Leicester ve Sevilla gibi takımlarla da anılıyordu. Fransız basını, transfer adına en istekli ekip Milan ve bu durum da oyuncunun kararında belirleyici oldu.

İtalya'dan Calciomercato'ya göre de Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Thauvin'i çok beğeniyor. Oyuncuya yıllık 2,8 milyon Euro'dan 4 yıllık bir sözleşme önerildiği ve anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı aktarılmakta. Thauvin'in özellikle Zlatan Ibrahimovic ile birlikte Milan forması giymek istediği belirtiliyor.