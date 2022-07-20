Son dönemde özellikle Galatasaray 'ın pazarlıklarda büyük aşama kaydettiği Florian Grillitsch transferi için yeni bir gelişme yaşandı. Sky Austria, Hoffenheim'den ayrılan ve bonservisini eline alan 26 yaşındaki ön liberonun talibinin çok olduğunu yazdı.

Haberde; Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 'un, Avusturyalı futbolcuyu istediği yazarken, Grillitsch'e İtalya ve İngiltere'den de ilginin olduğu belirtildi.





Tecrübeli oyuncunun bir an evvel yeni takımına uyum sağlaması ve form olarak üst seviyeye çıkması için de en kısa sürede kararını vermek istediği, kulüplerle görüştüğü kaydedildi.

Florian Grillitsch geçen sezon Alman ekibinde ön libero olmasına rağmen daha çok stoperde görev yaptı ve 18 maça çıktı.