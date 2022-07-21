Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray 'ın listesinde yer alan Florian Grillitsch'de flaş bir gelişme yaşandı.

Telegraph'tan Mike McGrath'ın haberine göre Premier Lig ekibi Brighton, Arsenal başta olmak üzere birçok Avrupa ekibinin yakından takip ettiği Florian Grillitsch'in transferi için görüşmelerde bulunuyor.

İşler karıştı

Galatasaray da orta saha takviyesi için Florian Grillitsch'in menajeri ile görüşmelerde bulunuyordu. Sarı-Kırmızılı ekibin, 1.5 milyon Euro yıllık ücret ve 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında anlaşmaya yaklaştığı ancak sonrasında menajerin imza parasını 2.5 milyon Euro’ya çıkarması üzerine pazarlıkların tıkandığı haberleri gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da tamamlayan 26 yaşındaki Florian Grillitsch, 18 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.



