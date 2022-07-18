Galatasaray , transferde son derece hareketli günler geçiriyor. Haris Seferovic transferini bitiren Sarı-Kırmızılılar, orta sahaya yaptığı Sergio Oliveira hamlesini de Florian Grillitsch transferi ile destekliyor. Galatasaray, Hoffenheim ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek boşa çıkan Florian Grillitsch ile nlaşma sağlamış durumda. Transfer gelişmelerini heyecanla takip eden Galatasaraylı taraftarlar, bu son dakika gelişmesi sonrası yıldız orta sahanın kariyerini araştırmaya başladı.

Florian Grillitsch kimdir, kaç yaşında? Florian Grillitsch nereli, hangi takımlarda oynadı?

Florian Grillitsch, 7 Ağustos 1995'te Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaleti olan Neunkirchen'de dünyaya geldi. Avusturyalı oyuncu, kariyerine 2001 yılında SVSF Pottschach'ta başlarken 2008'de St. Pölten'in futbol akademisine transfer olarak devam etti.

Grillitsch, Temmuz 2013'te Alman ekibi Werder Bremen'e katıldı. Regionalliga Nord'da Werder Bremen'in ikinci takımı ile ilk maçına 21 Eylül 2013'te VfR Neumünster karşısında çıkmıştı.

2013-14 sezonunu Werder Bremen'in 19 yaş altı takımı ve ikinci takımı arasında geçirdi. A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost'ta 15 maçta 11 gol atmayı başardı. O sezon Werder Bremen II için de Regionalliga Nord'da toplam 5 maça çıktı.

2014-15 sezonunda artık Werder Bremen II'nin bir parçasıydı. 26 maçta attığı 9 golle takımına önemli katkı sağladı.

2015-16'da A takıma yükseldi

Grillitsch, 2015-16 sezonu öncesi artık A takımın bir parçasıydı. 8 Ağustos 2015'te DFB-Pokal'ın ilk tur maçında Werder Bremen'in Würzburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 120 dakika boyunca forma giydi. 14 Ağustos 2015'te ise Schalke'ye 3-0 yenildikleri maçın 70. dakikasında oyuna girmişti.

2015-16 sezonunda Werder Bremen II takımı için de mücadele etmeyi sürdürdü.

A takımda ilk skor katkısını 24 Ekim 2015'te Werder'in Mainz'ı 3-1 ile geçtiği karşılaşmada Fin Bartels'in golünde yaptığı asist ile sağladı. Karşılaşmada 90 dakika forma giydi. O karşılaşmadan dört gün sonra ise DFB-Pokal'de Köln'e karşı alınan galibiyette büyük rol oynarken taraftarlarca 'Maçın Adamı' seçildi.

Bundesliga'daki ilk golünü ise 9 Nisan 2016'da Augsburg'a 2-1 yenildikleri maçın 43. dakikasında atmıştı.

Bundesliga'daki ikinci golü ise 18 Mart 2017'de 3-0 kazandıkları Leipzig maçında geldi.

Almanya'da ikinci durak Hoffenheim

Grillitsch, 2017-18 sezonu öncesi Werder Bremen ile biten sözleşmesinin ardından Hoffenheim'a transfer oldu. 19 Eylül 2018'de ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde Shakhtar ile 2-2 berabere kalan takımının bir golünü atan isimdi. Hoffenheim ile geçirdiği süreçte toplam 151 maça çıkarken 8 de gol attı.

Millî takım kariyeri

Grillitsch, Avusturya U17 Millî Takımı için ilk maçına 30 Ağustos 2011'de çıkmıştı. Slovenya karşısında 3-0'lık bir galibiyet almışlardı.

Temmuz 2014'te Macaristan'da düzenlenen U19 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Turnuvada 3 maçta 2 gol atmıştı ama şampiyon Almanya'ya yarı finalde elendiler.

12 Ekim 2014'te U21 takımıyla ilk maçına Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında çıktı. Hazırlık maçında takımının skoru 3-0'a getiren golünü attı.

2015'in yaz aylarında Yeni Zelanda'da düzenlenen U20 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı ve takımıyla birlikte son 16'ya kalmayı başardı.

Mart 2017'de ilk kez A millî takım kadrosuna çağrıldı. O ay içinde Finlandiya'ya karşı yedek başladığı maçta ilk kez millî takım formasını giyme şansını yakaladı.

27 Mart 2018'de Lüksemburg'u 4-0 mağlup ettikleri maçta Avusturya A Millî Takımı forması altında ilk golünü kaydetti.

EURO 2020'de de son 16'ya ulaşan Avusturya ile 3 maçta forma giydi.

Alt yaş gruplarında da ülkesini temsil eden Florian Grillitsch, A millî takım ile toplam 33 maça çıkarken 1 de gol attı.