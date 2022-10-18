PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar, 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transfer olurken transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yargılanıyor.

İspanya'da görülen davada Santos'ta oynadığı dönemde Neymar'ı transfer etmek isteyen Real Madrid'in başkanı Florentino Perez de tanık olarak dinlendi.

"45 MİLYON EURO TEKLİF ETTİK"

Real Madrid Başkanı Perez, Santos'ta oynarken Neymar için yaptıkları teklifi açıkladı. Perez; "Yaklaşık 10 yıl kadar önce Neymar'ı transfer etmek istedik, ancak ne ben ne de o bu konu hakkında hiç konuşmadık.

2011 yılında Santos'a Neymar için 45 milyon Euro teklif ettik. Hatırladığım kadarıyla da yaptığımız tek teklif buydu.





Neymar, Barcelona'ya gitmek istedi. Futbolcular istedikleri kulübe gidebilirler" diye konuştu. Brezilyalı yıldız, 2017 yılında 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu.