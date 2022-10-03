Florentino Perez, Real Madrid'in yıllık genel kurul toplantısında Avrupa Süper Ligi'nin futbolun geleceği için gerekli olduğunu belirtti.

Taraftarlara daha iyi bir futbol ortamı sunmaları gerektiğini aktaran Perez, "Problemi çözebilmek için önce onun farkına varmanız gerekiyor. Futbolumuz şu anda hasta. Dünya sporundaki liderliği kaybediyoruz." dedi.

Avrupa Süper Ligi fikrinden vazgeçmedikleri belirten Perez, büyük takımların daha sık karşılaşması gerektiğini söyledi, "Teniste Nadal ve Federer, 15 yılda 40 kez karşılaştı. Nadal ve Djokovic 16 yılda 59 kez maç yaptı. Biz Avrupa kupalarında 67 yılda Liverpool'la sadece 9 kez oynadık. Taraftarları bu maçlardan mahrum etmenin ne anlamı var?"

Perez ayrıca şu açıklamalarda bulundu, "Tüm spor takımları karşılaştırıldığında zirvedeydik ancak şu anda 12 takıma geçilmiş durumdayız. Bu takımların hepsi Amerikan sporlarından. Futbol, küresel eğlence olarak diğer sporlara karşı savaşı kaybediyor. Profesyonel, modern, şeffaf yönetilen ve geçmiş yüzyıla dayanan şeylerle devam edemeyiz."

(NTV Spor)