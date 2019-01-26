Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın performansı, Jose Mourinho'nun takımdan gönderilmesinin ardından yükselişe geçmişti.

Adı uzun bir süredir Barcelona ve Real Madrid gibi dünya devleriyle birlikte anılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili olarak ağabeyi Florentin Pogba'dan bomba bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Gençlerbirliği'nde forma giyen Pogba, AS gazetesine verdiği röportajda kardeşinin geleceğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Kardeşim Manchester United'dan ayrıldığında yalnızca üç kulübe gidebilir: Manchester City, Real Madrid ve Barcelona. Ancak City'e asla gitmeyeceği için bir sonraki rotası ya Barça ya da Real olacak."

Gençlerbirliği itirafı!

Florentin Pogba, Türkiye günlerinden ise pişmanlıkla bahsetti. 28 yaşındaki stoper, "Gençlerbirliği'yle oynadığımız son hafta maçında takım arkadaşımla tartışma yaşadım. Sakatlanmıştım ve sahayı terk etmek zorundaydım. Ancak aradaki dil problemi nedeniyle anlaşamadık ve ortalık karıştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok kötü bir 6 ay geçirdiğini ifade eden Pogba, "Beni delilikle, agresif ve problemi olmakla suçladılar. Tüm kapılar yüzüme kapatıldı." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler