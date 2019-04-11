Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Florent Malouda, geçtiğimiz Şubat ayında Zürih'in hücum antrenörlüğüne getirilmişti. İsviçre ekibi, bugün resmi internet sitesinden Malouda'nın görevine son verildiğini duyururken 38 yaşındaki eski futbolcunun Twitter'dan yaptığı açıklama ise sosyal medyayı salladı.

Zürih kulübünün resmi Twitter hesabı aracılığıyla haberi duyurduğu paylaşımın altına bir yorum bırakan Fransız Guyanalı antrenör, "Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı. Malouda'nın bu yorumu, çok kısa içinde binlerce etkileşim aldı. Öte yandan Zürih yönetimi, yolların ayrılmasına sebep olarak kulübün planlarıyla Malouda'nın dahil olduğu projelerin birbiriyle örtüşmemesini gösterdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler