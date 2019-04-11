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Florent Malouda, Zürih'ten kovulduğunu Twitter'dan öğrendi!

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Florent Malouda, geçtiğimiz Şubat ayında Zürih'in hücum antrenörlüğüne getirilmişti. İsviçre ekibi, bugün resmi internet sitesinden Malouda'yla yollarını ayırdıklarını duyururken 38 yaşındaki eski futbolcu, Twitter'dan yaptığı açıklamayla karardan haberi olmadığını söyledi.

11 Nisan 2019, Perşembe 14:23 Son Güncelleme:
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Florent Malouda, Zürih'ten kovulduğunu Twitter'dan öğrendi!

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Florent Malouda, geçtiğimiz Şubat ayında Zürih'in hücum antrenörlüğüne getirilmişti. İsviçre ekibi, bugün resmi internet sitesinden Malouda'nın görevine son verildiğini duyururken 38 yaşındaki eski futbolcunun Twitter'dan yaptığı açıklama ise sosyal medyayı salladı.

Zürih kulübünün resmi Twitter hesabı aracılığıyla haberi duyurduğu paylaşımın altına bir yorum bırakan Fransız Guyanalı antrenör, "Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı. Malouda'nın bu yorumu, çok kısa içinde binlerce etkileşim aldı. Öte yandan Zürih yönetimi, yolların ayrılmasına sebep olarak kulübün planlarıyla Malouda'nın dahil olduğu projelerin birbiriyle örtüşmemesini gösterdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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