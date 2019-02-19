Florent Malouda antrenör oldu

İsviçre Birinci Futbol Ligi ekibi Zürih, Trabzonspor’un eski Fransız futbolcusu Florent Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi. Açıklama resmen yapıldı.

Malouda göreve başladı

Zürih Kulübü, 38 yaşındaki Malouda'nın as takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.

Florent Malouda Trabzonspor’da oynamıştı

Fransa Milli Takımı'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde Olympique Lyon, Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yaptı.

(Ajansspor)