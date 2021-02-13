Bayern, böylece 2009 sezonunda katıldığı tüm turnuvalarda mutlu sona ulaşarak 6 kupa birden kazanan; o dönem Pep Guardiola’nın başında olduğu Barcelona’nın rekorunu egale etti. Alman devinin bu başarısındaki en önemli pay sahiplerinin başında ise Hans-Dieter Flick geldi. 3 Kasım 2019’da geçici olarak Niko Kovac’ın yerine Bayern’in hocası olan ve daha sonra sözleşmeyi kapan 55 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kaybettiği maç sayısından daha fazla kupa kazandı.

Pep meydan okudu

Flick, Kırmızı-Beyazlılar’la çıktığı 68 karşılaşmada (58 galibiyet, 5 beraberlik) bugüne kadar sadece 5 yenilgi gördü. Bayern’in eski hocası olan Guardiola da espriyle karışık, “Flick’i tebrik ediyorum ama bunu önce Barcelona başarmıştı. Belki Messi ve arkadaşlarını ararım ve 7. kupa için bir maç yaparız. Bana zaman ve mekanı söyle. Orada olacağız” yorumunda bulundu.