Trabzonspor'da son dakika gelişmesi. Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katan Trabzonspor, bir bomba daha patlattı. Bordo Mavili ekip, uzun süredir transferin bitirmek için çaba sarf ettiği Flavio Medeiros da Silva'da mutlu sona ulaştı. Bahia Kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncu; 2019-2020 sezonunda forma giydiği 9 maçta 2 asist kaydetti.

Flavio kimdir?

Brezilya Santos doğumlu, 177 boyunda ve ön libero mevkisinde görev yapan Flavio, daha önce EC Vitoria U20, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre formaları da giymişti. Oyuncunun danışmanlığını Antoniu's Assesoria yapıyor. Flavio, 2019-2020 sezonunda forma giydiği maçlarda merkez orta saha sol mevkisinde görev yaptı. 1 kez de On numara mevkisinde forma giydi. Her iki ayağını da kullanabiliyor.

Kariyeri boyunca sadece bir kez Brezilya dışına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, sert oyun anlayışı ve hırslı yapısı ile dikkat çekiyor. Bordo-mavili yönetimin, bu transferi de kısa süre içerisinde tamamlayıp, Brezilya'da ligler devam ettiği için hazır olan oyuncuyu Trabzon'a getirmeyi planladığı öğrenildi.

Brezilya futbolunu yakından takip eden Tolga Kaplan yazdı:

Nokta atışı transfer

Trabzonspor’da Marlon’un ardından bir başka Brezilya Ligi oyuncusu Flavio’nun olası transferi, takımın Scout departmanının bu bölgeye de oldukça hakim olduğunu gösteriyor. Şu anda orta saha için maliyet-performans olarak bu ligden alınabilecek en iyi oyunculardan biri. Bahia’da partneri Gregore ile ligin en iyi ikilileri arasındalar. Flavio, orta sahada mücadeleyi çok seven, sürekli top kapmak için çaba sarfeden pres gücü yüksek bir oyuncu.

Oyun görüşü üst düzey

Orta bölgede ‘çapa’ görevini üstleniyor. İstikrarlı bir oyuncudur. Top ayağındayken sahanın her noktasını görerek pas seçimlerini yapar. Sosa gibi elit bir pasör olmasa da ayak içini temiz oynayan, isabetli uzun paslar atabilen bir orta saha. Eksilerine gelecek olursak, oyuncuda belli bir potansiyel var. Yani şu andaki halinden daha fazlasını vaadetmiyor.

Çok katkı sağlar

Dediğim gibi maliyet-performans açısından çok iyi hamle olur ancak bir takımın taşıyıcısı , yıldızı değil, iyi bir tamamlayıcı oyuncusudur. Skor katkısı pek beklememek lazım. Burada Trabzonspor için önemli olan detay oyuncuya verilecek rol. Takımında merkez ikiliden biriydi. Tek ön libero veya 8 numara gibi pozisyonlarla oynayabilen Flavio, Sosa’nın boşluğunu dolduracak bir isim değil çünkü iki oyuncunun rolleri çok farklı. Genel olarak bakacak olursak transferin gerçekleşmesi halinde çok katkı sağlayacağını düşünüyorum