Flavio Fırtınası! En pahalı oyuncu...

FANATİK’in günler öncesinden duyurduğu Flavio transferi resmiyete kavuştu. Bordo-Mavililer, uzun süredir renklerine bağlamak için çaba sarf ettiği oyuncuyu dün resmen açıkladı. Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Flavio ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Flavio Medeiros da Silva’ya, 4 yıl boyunca her futbol sezonunda 750 bin Euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Menajer parası 300 bin Euro

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10’unun ödeneceği aktarıldı. EC Bahia Kulübü’ne ise futbolcunun sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 200 bin Euro ödeneceği vurgulanan açıklamada, “Ayrıca, Bahia Kulübüne futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Bahia’ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 20’si ödenecektir” ifadesine yer verildi.

Ağaoğlu dönemindeki en pahalı bonservis

Ahmet Ağaoğlu döneminde en yüksek bonservisi Nwakaeme için 1.1 milyon Euro olarak ödeyen Trabzonspor, Flavio’yu renklerine bağlayarak bu rakamın üzerine çıktı. 1.2 milyon Euro’ya alınan Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor’un son 3 yıldaki en pahalı transferi oldu